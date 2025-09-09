Capa Jornal Amazônia
João Gomes rebate críticas de prefeita após cancelar show para ver nascimento do filho; entenda

Estadão Conteúdo

O cantor João Gomes utilizou as redes sociais para explicar o motivo do cancelamento de um show que realizaria em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, durante o 30º Festival da Cachaça.

A decisão, que gerou críticas por parte da prefeita da cidade, foi tomada para que o artista pudesse acompanhar de perto o nascimento do segundo filho, Joaquim, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Ary Mirelle.

O menino nasceu no último domingo , 7, em Recife. Segundo João, a gravidez foi considerada de risco, o que exigiu maior atenção e proximidade da família. Ary apresentava uma condição chamada colo do útero baixo, o que dificultava a previsão do momento exato do parto.

"A gente nunca soube o dia exato que Joaquim iria nascer", disse o cantor em um vídeo publicado nos stories, em seu perfil no Instagram. Ele afirmou que, durante o período em que estiveram no hospital, ficou totalmente focado no bem-estar da esposa e do bebê.

"A gente estava completamente focado para esse sofrimento passar. Eu sei os medos que minha esposa tem. Eu sabia que ela iria ser forte", afirmou.

João Gomes reforçou que compreende a importância do festival para a cidade, inclusive no aspecto econômico, mas que sua presença com a família naquele momento era indispensável.

"Sei que não é só cachê. Tem a estrutura que gera emprego. Mas eu também sabia que era de risco a gravidez. Eu pensava que assim que a bolsa estourasse, a mulher teria o menino, mas não. Foram três dias dentro do hospital. Maior cuidado do mundo. Ela foi forte", continuou.

O cantor também pediu desculpas ao público da cidade e expressou desejo de que a situação seja compreendida.

"Do fundo do meu coração, queria me desculpar com a cidade. Não pude fazer a festa, mas espero que entendam meu motivo. E que ninguém seja apedrejado assim. Eu sei que é difícil fazer uma festa, mas aqui ninguém poderia fazer o meu papel. Decepcionar um fã não é o meu objetivo. Nessa parte sempre farei a minha parte para me redimir", afirmou.

O que disse a prefeita

Viviane Pena, prefeita de Novo Cruzeiro, no interior de Minas Gerais, criticou o cancelamento da apresentação de João Gomes no município. Durante seu discurso em um vídeo que rapidamente viralizou, Viviane comentou que o evento já havia sido pago e responsabilizou o artista pela ausência.

"A gente não pode resumir uma festa tão linda e feita com tanto carinho por causa de um cantor que não teve a responsabilidade, porque é motivo da esposa sim estar em trabalho de parto", afirmou.

A prefeita também argumentou que o nascimento da criança poderia ter sido estimado com base em informações médicas.

"Toda mulher, toda gestante tem uma DPP, data provável do parto, e ele sabia, com certeza os médicos dela sabiam mais ou menos a data que ela poderia entrar em trabalho de parto. E se ele aceitou o pagamento e um contrato para um show, sabendo que ele queria estar presente com ela que é um direito dela, e eu desejo muita saúde pra ela, pro filho, pra toda família, mas ele tinha que ter a responsabilidade de ter avisado com antecedência para que a gente trouxesse uma outra atração", completou.

Diante da repercussão negativa, a prefeita voltou a se manifestar e afirmou que sua intenção não era criticar a escolha do artista de estar com a família.

"Como mulher e mãe, jamais criticaria a decisão de alguém de estar com sua família num momento como esse. A minha fala ali era sobre a questão logística. O aviso do cancelamento veio muito em cima da hora, isso dificultou demais que a gente conseguisse um substituto à altura para que a festa continuasse no mesmo ritmo", esclareceu.

Palavras-chave

João Gomes

show

cancelamento

críticas

prefeita

Novo Cruzeiro
Cultura
.
