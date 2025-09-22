Capa Jornal Amazônia
Daft Punk lança experiência musical no jogo 'Fortnite', mas grupo diz que não vai se reunir

Após quase 30 anos de carreira, o grupo francês optou por encerrar suas atividades em 2021.

Estadão Conteúdo
fonte

Os músicos não mostraram o rosto nem mesmo na despedida (Divulgação)

A dupla francesa Daft Punk anunciou nesta segunda-feira, 22, uma colaboração musical com o jogo Fortnite. A experiência, que será lançada no próximo sábado, 27, consiste em uma "jornada imersiva pela mente da dupla" e foca nas canções lançadas pelo duo entre 1997 e 2013.

Os fãs do grupo francês, no entanto, não devem se animar com a possibilidade de uma reunião. Em comunicado divulgado para a imprensa, a desenvolvedora Epic Games afirmou que não existem planos para o Daft Punk voltar.

"A Daft Punk Experience é uma imersão musical baseada nas canções amadas da banda. A dupla não voltará a se reunir", disse o comunicado. "Fãs e jogadores terão a chance de entrar nesse reino retrofuturista que celebra o legado da banda, reimaginado para o mundo virtual".

Após quase 30 anos de carreira, o grupo francês optou por encerrar suas atividades em 2021. Desde então, os fãs clamam por um retorno. A dupla, entretanto, se mantém irredutível sobre o fim de sua trajetória.

Para acessar a experiência, é necessário baixar o jogo Fortnite, que é gratuito. Além de escutar as músicas e interagir com espaços dedicados à história da banda, também será possível remixar canções, criar videoclipes inspirados na estética do grupo e participar de uma balada virtual.

Como é de costume em Fortnite, o evento também contará com itens e acessórios virtuais inspirados em Daft Punk para customizar a aparência do avatar de cada jogador.

