Comediante Max Petterson compartilha fotos de Belém e declara estar apaixonado pela cidade

Youtuber se diverte em casa de show de estilo “passadão” ao lado da cantora Gaby Amarantos

Amanda Martins
Max Petterson ao lado da cantora Gaby Amarantos (Reprodução/ Instagram)

O ator, youtuber e comediante paraibano Max Petterson, conhecido por documentar de forma cômica sua vida em Paris no YouTube, e agora, nas outras redes sociais, compartilhou no Instagram, na última quinta-feira (18), um álbum de fotos registrando sua passagem por Belém, no Pará.

Max chegou à capital paraense para participar do projeto Amazônia Live – Hoje e Sempre”, promovido pelo The Town em parceria com o Rock in Rio, como um dos convidados. Em suas publicações, o artista afirmou estar “apaixonado” pela cidade.

No álbum, Max aparece em diversos momentos da visita: passeando por uma famosa casa de show de estilo “passadão” ao lado da cantora Gaby Amarantos, navegando de barco pelo Rio Guamá, conhecendo o mercado do Ver-o-Peso, incluindo os tradicionais banhos de cheiro, e curtindo o show de Mariah Carey.

max patterson

cultura

Celebridades

Amazônia Live Hoje e Sempre
