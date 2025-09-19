Comediante Max Petterson compartilha fotos de Belém e declara estar apaixonado pela cidade

O ator, youtuber e comediante paraibano Max Petterson, conhecido por documentar de forma cômica sua vida em Paris no YouTube, e agora, nas outras redes sociais, compartilhou no Instagram, na última quinta-feira (18), um álbum de fotos registrando sua passagem por Belém, no Pará.

Max chegou à capital paraense para participar do projeto “Amazônia Live – Hoje e Sempre”, promovido pelo The Town em parceria com o Rock in Rio, como um dos convidados. Em suas publicações, o artista afirmou estar “apaixonado” pela cidade.

No álbum, Max aparece em diversos momentos da visita: passeando por uma famosa casa de show de estilo “passadão” ao lado da cantora Gaby Amarantos, navegando de barco pelo Rio Guamá, conhecendo o mercado do Ver-o-Peso, incluindo os tradicionais banhos de cheiro, e curtindo o show de Mariah Carey.