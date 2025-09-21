Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Carlinhos de Jesus fala sobre tratamento, fé e incertezas após diagnóstico de doença autoimune

Dançarino revela que ainda não sabe se poderá retomar os passos de dança

Amanda Martins
fonte

Carlinhos de Jesus (Divulgação)

O coreógrafo e jurado da Dança dos Famosos, Carlinhos de Jesus, tem usado as redes sociais desde julho deste ano para compartilhar com os fãs a rotina de tratamento e recuperação após perder a mobilidade. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o artista explicou que a doença que hoje o deixa em cadeira de rodas não é a bursite trocantérica (inflamação da bursa - tecido localizado na lateral do quadril) nem a tendinite de glúteos (inflamação dos tendões dos músculos do glúteo) - os diagnósticos iniciais, os quais, inclusive, ele já está curado - mas sim uma condição autoimune chamada neuro radiculopatia desmielinizante crônica, identificada em 2022, mas que só se manifestou recentemente.

VEJA MAIS

image Carlinhos de Jesus publica fotos em cadeira de rodas e pede ao público: ‘Não se assustem’
O bailarino revelou o diagnóstico e os tratamentos para a sua doença em uma publicação no Instagram

image Carlinhos de Jesus lê livro para crianças de escola estadual em Belém
Através do projeto ‘Lê Pra Mim?’, o artista participou do momento literário na Pedreira, a primeira-dama Daniela Barbalho, Milton Cunha e a cantora Hellen Patrícia também leram um livro.

image Conheça a professora paraense de dança citada na Globo e que já deu aulas para Carlinhos de Jesus
Além das aulas, na dança e no teatro, Marília Araújo já atuou como dançarina de várias bandas do Pará

A doença mexe com sistema imunológico, atacando a mielina - camada que protege os nervos-, prejudicando a condução dos sinais elétricos. Os principais sintomas são: fraqueza muscular, dor, formigamento e perda de reflexos, geralmente de forma progressiva e crônica.

Na entrevista, Carlinhos contou que, no início, acreditava que as dores e a perda de força na perna direita eram causadas apenas pela bursite trocantérica bilateral e pela tendinite nos glúteos, que o levaram a se internar em junho. “As dores eram insuportáveis. Cheguei a pedir morfina para conseguir dormir”, relatou. 

Após exames mais detalhados, médicos descartaram que essas inflamações estivessem ligadas à perda de força, apontando para a doença autoimune como a verdadeira causa da dificuldade de marcha e equilíbrio.

Desde então, ele tem usado as redes sociais para compartilhar com os fãs os desafios da nova fase. Em um dos últimos vídeos divulgados, Carlinhos emocionou os internautas ao mostrar seu processo de reabilitação, mostrando que está conseguindo dar os primeiros passos novamente.

Assista:

Cuidados

Segundo o dançarino, o tratamento atual inclui infusões mensais de imunoglobulina humana durante oito meses, além de fisioterapia, hidroterapia, acupuntura e medicamentos. “É um ataque que está sendo combatido com anticorpos que recebo na imunoterapia. A minha esperança é voltar a ter força na perna”, afirmou. 

Ele destacou, porém, que ainda não há previsão para retomar os passos de dança: “Posso recuperar a marcha, mas não sei se vou poder dançar. Essa é a dúvida que eu tenho”.

Mesmo diante das incertezas, Carlinhos demonstrou resiliência. “Eu lido com o Carlinhos andando, o Carlinhos na cadeira e o Carlinhos dançando. Eu lido com isso”, disse, reforçando a importância da fé no processo. 

Devoção à Nazinha 

Devoto de Nossa Senhora de Nazaré, ele contou que fez promessas e recebe orações de várias religiões. “Aceito as rezas, os terços, os tambores, tudo que vem do coração. Deus é um só, cada um tem seu caminho para encontrá-lo”, afirmou. 

O artista também agradeceu as mensagens de apoio que recebe diariamente. “São milhares, de todas as religiões e lugares. Eu mesmo respondo cada uma. Isso é uma grande energia que me fortalece”, destacou. 

Ele lembrou a emoção de ter participado do Festival Internacional de Dança de Joinville este ano já em cadeira de rodas, pouco depois do diagnóstico: “Eu chorei muito. Foi a primeira vez que percebi que o mundo não tinha acabado para mim”, disse, emocionado. 

Resiliência 

Carlinhos, que é cidadão paraense - título que recebeu com orgulho em 2023 após mais de quatro décadas de presença constante no Pará, reforçou a mensagem de perseverança aos fãs. 

“Não desistam. A vida só termina depois da morte. Enquanto você respira, há uma chance para tudo”, declarou.

Mesmo sem saber se voltará a dançar, ele mantém a determinação que sempre marcou sua trajetória. “Se eu levantei da maior rasteira da minha vida, a qual foi a perda do meu filho, eu vou me levantar dessa também. Já estou de pé”, disse. Carlos Eduardo Mendes de Jesus, mais conhecido como Dudu, filho do coreógrafo, foi assassinado a tiros em novembro de 2011, no Rio de Janeiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Carlinhos de Jesus

cultura

celebridades

recuperação Carlinhos de Jesus

neuro radiculopatia desmielinizante crônica

Carlinhos de Jesus diagnosticado com neuro radiculopatia desmielinizante crônica
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Carlinhos de Jesus fala sobre tratamento, fé e incertezas após diagnóstico de doença autoimune

Dançarino revela que ainda não sabe se poderá retomar os passos de dança

21.09.25 9h00

Cultura

Viviane Batidão leva público ao delírio com direito a show pirotécnico no Mangueirão

Artista trocou de look e emplacou seus hits de sucessos

20.09.25 23h04

FAMOSOS

Comediante Max Petterson compartilha fotos de Belém e declara estar apaixonado pela cidade

Youtuber se diverte em casa de show de estilo “passadão” ao lado da cantora Gaby Amarantos

19.09.25 21h45

CULTURA

Quinteto Caxangá leva o chorinho a quatro municípios do Pará

As apresentações vão iniciar neste domingo (21) em Vigia, a partir das 19h

19.09.25 21h14

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Rock Doido vira febre e projeta de vez a música da periferia de Belém

Movimento cultural com berço em bairros da periferia da capital paraense ganha novos formatos e se expande pelo Brasil

21.09.25 8h00

LUTO

Modelo JP Mantovani morre em acidente de moto

Informação foi confirmada pela assessoria do influencer, que era casado com a cantora Li Martins, com quem tinha uma filha

21.09.25 11h54

CELEBRIDADES

Ex de Carlinhos Maia expõe mensagens após influenciador aparecer com suposto affair

Lucas Guimarães compartilhou prints de conversa com o ex-marido, em que Carlinhos afirma ter acordado pensando nele após dormir com outro

20.09.25 22h29

viralizou

Vídeo íntimo de Gracyanne Barbosa vaza na internet antes do BBB 25; veja

Imagens foram publicadas após a musa fitness ser confirmada no Big Brother Brasil 25

12.01.25 10h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda