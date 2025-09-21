Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Modelo JP Mantovani morre em acidente de moto

Informação foi confirmada pela assessoria do influencer, que era casado com a cantora Li Martins, com quem tinha uma filha

Gabi Gutierrez
fonte

O modelo ficou conhecido por suas participações em reality shows (Reprodução/X/@jpmantovanireal) ()

O modelo e influencer João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani, morreu aos 46 anos em um acidente de moto na madrugada deste domingo (21), na marginal Pinheiros, região da Cidade Jardim, em São Paulo. A informação foi confirmada por sua assessoria.

JP era casado com a cantora Li Martins, ex-integrante da banda Rouge. O casal se conheceu no reality A Fazenda, da Record, e tem uma filha. Recentemente, eles compartilharam nas redes sociais imagens vestidos de noivos e mostraram o andamento da obra da nova casa. O casamento civil estava marcado para novembro.

Acidente ocorreu próximo à ponte Cidade Jardim

Com mais de 200 mil seguidores, Mantovani costumava publicar conteúdos sobre o universo das motos. Em um de seus últimos stories, apareceu em um evento para motociclistas. Depois, esteve no bar Frederico Boteco, em Moema, do qual era sócio.

O acidente aconteceu próximo à ponte Cidade Jardim. Segundo a assessoria de Li Martins, ele não estava em alta velocidade. No local, havia um caminhão de limpeza urbana parado, supostamente mal sinalizado. Ainda não está confirmado se JP tentou desviar e perdeu o controle da moto ou se bateu diretamente no veículo. Ao cair, teria sido atropelado por um segundo caminhão, cujo motorista fugiu sem prestar socorro.

Assessoria pede respeito à família

Em nota, a assessoria de JP Mantovani pediu respeito ao luto da família e informou que não haverá novas declarações. Detalhes sobre o velório e o enterro ainda não foram divulgados.

Palavras-chave

jp mantovani

morre jp mantovani
Celebridades
.
