Funcionário morre esmagado por robô em fábrica de pizza; entenda

O acidente ocorreu na fábrica da Palermo’s Pizza, nos Estados Unidos

Victoria Rodrigues
fonte

Fachada da Fábrica da Palermo’s Pizza. (Foto: Reprodução)

Um homem identificado como Robert Cherone, de 45 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (17), após ser esmagado por um robô na fábrica da Palermo’s Pizza, que fica localizada em West Milwaukee, no estado de Wisconsin (EUA). As equipes de socorro foram acionadas, porém não foi possível salvar o trabalhador a tempo.

De acordo com registros da Polícia, o incidente ocorreu por volta das 6h30 no turno matutino e o acidente industrial ocorreu no interior da planta fabril, quando a vítima foi atingida pela máquina robótica. O Departamento de Polícia de West Milwaukee e a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos (OSHA) já iniciaram as investigações para apurar as circunstâncias do acidente no local.

Até o momento, ainda não foi descoberto o motivo que ocasionou a morte de Robert, mas a fábrica afirma que está colaborando com as autoridades na resolução do caso e oferecendo suporte à família da vítima. Em nota divulgada pela própria empresa, a porta-voz da Palermo’s Pizza, Rebecca Schimke, caracterizou o episódio como “um incidente terrível que está sendo totalmente investigado”.

Acidentes industriais

Apesar da gravidade do acidente, esta não é a primeira vez que o estado de Wisconsin registra casos de acidentes de trabalho. Segundo dados da OSHA, foram contabilizados mais de 4.000 acidentes de trabalho graves desde 2015 e, apenas neste ano, já foram registrados 73 casos que foram reportados à administração.

(*Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

