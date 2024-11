Empresário que sofreu acidente de trabalho em Piçarra morre após ser transferido para Marabá

O empresário Rafael Oliveira da Silva, de 38 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (29), no Hospital Regional do Sul e Sudeste do Pará, em Marabá. Morador de Parauapebas, ele sofreu um grave acidente de trabalho na quinta (28), em Piçarra.

O empresário realizava manutenção no trator de uma fazenda, na zona rural de Piçarra, quando acidentalmente bateu a mão em uma alavanca e engatou uma marcha do veículo, que se deslocou e provocou a queda da vítima.​

Por volta das 18h30, uma equipe de paramédicos foi acionada até a propriedade rural para socorrer Rafael e conduzi-lo ao hospital municipal de Piçarra, onde recebeu os primeiros socorros. Horas depois ele sofreu uma parada cardíaca e o estado de saúde se agravou, sendo transferido às pressas, na noite de quinta, para Marabá. Apesar do pronto atendimento, o empresário não resistiu.

Com informações do Correio de Carajás.