Forças armados dos EUA param segundo navio na costa da Venezuela
As forças armadas dos Estados Unidos pararam um segundo navio ao largo da costa da Venezuela em águas internacionais, disseram dois funcionários americanos à Associated Press. O petroleiro parou voluntariamente e permitiu que as forças dos EUA o abordassem, disse um dos funcionários.
A medida ocorre dias após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar um bloqueio de todos os petroleiros sancionados entrando e saindo do país sul-americano e segue a apreensão em 10 de dezembro por forças americanas de um petroleiro ao largo da costa da Venezuela.
Os funcionários não estavam autorizados a discutir publicamente a operação militar em andamento e falaram sob condição de anonimato. Fonte: Associated Press
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA