O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

EUA: tiroteio na Universidade Estadual da Carolina do Sul mata duas pessoas e fere uma

Estadão Conteúdo

Duas pessoas morreram e uma pessoa ficou ferida na noite de quinta-feira, 12, após um tiroteio em um complexo residencial da Universidade Estadual da Carolina do Sul, nos EUA, informou a universidade. As investigações seguem em andamento para esclarecimento dos fatos.

A instituição de ensino está localizada na cidade de Orangeburg, no Estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. É uma instituição pública, considerada historicamente negra, conforme a agência Reuters.

Os oficiais da instituição de ensino não confirmaram a identidade das vítimas ou a condição da pessoa ferida, disse a escola em um comunicado à imprensa.

A escola colocou o câmpus em Orangeburg em lockdown por volta das 21h15 (horário local), quando chegou o relato do tiroteio.

Ainda de acordo com uma publicação feita nas redes sociais da universidade, autoridades da Universidade Estadual da Carolina do Sul solicitaram à Divisão de Aplicação da Lei do Estado (SLED) para investigar o tiroteio no campus que deixou duas pessoas mortas e uma ferida.

Investigadores estavam no local e a força policial patrulhava o câmpus e áreas próximas.

"O Departamento de Segurança Pública da universidade está sendo auxiliado pelo Departamento de Segurança Pública de Orangeburg e pelo Gabinete do Xerife do Condado de Orangeburg na patrulha do câmpus e de suas adjacências", disse.

A universidade cancelou as aulas desta sexta-feira, 13, e estava disponibilizando conselheiros para os estudantes. (Com informações da Associated Press)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

