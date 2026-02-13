Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

EUA enviam maior porta-aviões do mundo ao Oriente Médio; veja os detalhes do navio

USS Gerald R. Ford vai reforçar presença naval no Golfo enquanto diplomacia nuclear com Teerã segue sem acordo

Hannah Franco
fonte

Maior porta-aviões americano é deslocado para o Oriente Médio, diz jornal. (Foto: Instagram @realdonaldtrump)

Os Estados Unidos vão enviar o maior porta-aviões do mundo ao Oriente Médio, segundo informou o The New York Times na última quinta-feira (12). A decisão ocorre em meio à intensificação da pressão do presidente Donald Trump sobre o Irã nas negociações relacionadas ao programa nuclear do país.

De acordo com o jornal norte-americano, o USS Gerald R. Ford não deve retornar antes do fim de abril ou início de maio. A tripulação foi informada das novas ordens também nesta semana. O navio deixará o Mar do Caribe para integrar o grupo de ataque liderado pelo USS Abraham Lincoln, já posicionado no Golfo Pérsico.

VEJA MAIS

image Mais de 7 mil pessoas morreram no Irã em repressão a protestos, diz grupo de ativistas
O regime iraniano, por sua vez, afirma que 3.117 pessoas morreram nas manifestações

image Ministro do Irã diz estar confiante sobre acordo com EUA, mas alerta sobre falta de confiança

Na terça-feira (10), Trump afirmou que avaliava enviar mais um porta-aviões à região como forma de pressionar Teerã a firmar um acordo nuclear.

O USS Gerald R. Ford havia sido deslocado para a Venezuela em novembro, em movimento interpretado como sinal de pressão ao governo de Nicolás Maduro. A redistribuição para o Oriente Médio indica mudança de foco estratégico diante dos impasses nas tratativas com o Irã.

Com propulsão nuclear, o porta-aviões opera acompanhado de navios de escolta e integra a estratégia de dissuasão dos Estados Unidos na região. A presença simultânea de dois grupos de ataque amplia a demonstração de força militar norte-americana no Golfo Pérsico.

Do tamanho de três Maracanãs: conheça o USS Gerald R. Ford

Considerado pela Marinha dos EUA o maior e mais moderno porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford foi incorporado à frota em 2017. A embarcação pode transportar até 90 aeronaves, entre caças e helicópteros.

A pista de pouso e decolagem tem área equivalente a três gramados do estádio do Maracanã. O grupo de ataque do porta-aviões reúne:

  • Esquadrões de caças F-18;
  • Helicópteros militares;
  • Três destróieres: USS Mahan, USS Bainbridge e USS Winston Churchill.

Batizado em homenagem ao ex-presidente Gerald Ford, que governou os Estados Unidos entre 1974 e 1977, o navio é considerado um dos principais instrumentos de projeção de poder da Marinha norte-americana, com capacidade de atuação em diferentes cenários estratégicos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

donald trump

Irã

EUA

porta-aviões
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

EUA: tiroteio na Universidade Estadual da Carolina do Sul mata duas pessoas e fere uma

13.02.26 7h47

Advogada do Goldman Sachs se demite após mensagens revelarem ligação com Jeffrey Epstein

13.02.26 7h23

Irã: governo dos EUA vai mandar segundo porta-aviões para o Mar da Arábia

13.02.26 7h18

Bangladesh: Partido Nacionalista reivindica vitória em eleições

13.02.26 7h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

CASO EPSTEIN

'Norte do Brasil tem as mulheres mais feias do mundo', diz e-mail atribuído a Jeffrey Epstein

Mensagem aparece em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA no âmbito do caso que investiga crimes de exploração sexual

06.02.26 11h24

ENTENDA

Aposta sobre 'quem faria sexo primeiro com funcionária' rende processo e resultado causa revolta

A ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso

11.02.26 13h00

MUNDO

Homem é suspeito de matar filha após discussão sobre Trump

Lucy Harrison, de 23 anos, levou um tiro no peito enquanto visitava Kris Harrison no Texas, Estados Unidos

10.02.26 21h15

MUNDO

Influenciadora morre após comer 'caranguejo do diabo' durante gravação

Criadora de conteúdo apresentou convulsões e insuficiência respiratória após ingerir crustáceo venenoso

12.02.26 13h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda