Ataque a tiros em Tumbler Ridge, no Canadá: vítimas da tragédia tinham entre 12 e 39 anos

A Real Polícia Montada do Canadá (RCMP, na sigla em inglês) divulgou na quinta-feira, 12, os nomes e as idades das vítimas do ataque a tiros ocorrido no início da semana na comunidade de Tumbler Ridge, no Canadá.

Além das identidades, as autoridades também compartilharam depoimentos de familiares para homenagear as vidas perdidas. "A RCMP está facilitando a divulgação desses materiais para apoiar o processo de luto e ajudar a comunidade a seguir em frente unida", informou a corporação em comunicado. Segundo a RCMP, as vítimas são:

Abel Mwansa, de 12 anos

Filho de imigrantes da Zâmbia, Abel foi morto um mês antes de completar 13 anos. Em publicação no Facebook, o pai do menino, que tem o mesmo nome do filho, relatou a última conversa entre os dois.

"Ele saiu de casa no dia 10 de fevereiro de 2026 dizendo: 'Quando o papai voltar do trabalho, diga a ele para ir me buscar na igreja. Vou participar de uma reunião de jovens', pois ele amava o Senhor. Pegou a mochila às 8h20 e foi para a escola", escreveu.

"Não sabia que meu filho seria baleado como um cão abandonado, assassinado a sangue-frio", afirmou. "Essa dor é a mais profunda de todas."

Segundo o pai, Abel sonhava em ser engenheiro ou cientista. "Se eu tivesse o poder de dar vida, teria trazido você de volta, junto com os outros que foram mortos ao seu lado", escreveu.

Ezequiel Schofield, de 13 anos

Ezequiel era atacante de um time juvenil de hóquei em Tumbler Ridge, de acordo com o jornal The Globe and Mail.

"Tudo parece tão surreal. As lágrimas não param de rolar", escreveu o avô do menino, Peter Schofield, em publicação no Facebook. "Tantas vidas jovens foram interrompidas de forma tão desnecessária. Nossos corações estão partidos não só por Ezequiel, mas por todas as famílias afetadas por essa tragédia."

Kylie Smith, de 12 anos

Kylie foi descrita pela família como uma artista talentosa que sonhava em estudar arte em Toronto. Em entrevista ao jornal The New York Times, o pai da menina, Lance Younge, contou que ela e o irmão foram juntos para a escola na terça-feira, como faziam todos os dias.

O menino conseguiu se esconder em um armário de serviço, mas Kylie não. Ele enviou uma mensagem aos pais para contar o que havia ocorrido e dizer que não sabia onde a irmã estava. Segundo Younge, foram necessárias horas até a confirmação de que a filha estava entre as vítimas fatais.

"Descanse em paz, querida, nossa família nunca mais será a mesma sem você", disseram os familiares em nota divulgada pela RCMP.

Zoey Benoit, de 12 anos

Zoey era "resiliente, vibrante, inteligente, carinhosa e a menina mais forte que se poderia conhecer", segundo os familiares. No dia do ataque, ela estava na escola com o irmão, que conseguiu se esconder.

"Ela trazia tanta alegria e sorrisos por onde passava. Adorava estar com a família e demonstrar todo o seu amor. Nossa família está devastada por essa perda, mas guardaremos para sempre as lembranças dela em nossos corações", escreveu a família na nota divulgada pelas autoridades.

Ticaria Lampert, de 12 anos

Conhecida como "Tiki", Ticaria tinha sete irmãos. Em entrevista ao The New York Times, a mãe da menina, Sarah Lampert, disse que a filha era "uma luz agradável na escuridão".

Ela afirmou estar devastada com a ideia de colocar os filhos para dormir e "não ter todos eles".

Shannda Aviugana-Durand, de 39 anos

Shannda trabalhava como assistente educacional da Escola Secundária de Tumbler Ridge. O Sindicato Geral dos Funcionários da Colúmbia Britânica, do qual ela fazia parte, lamentou a morte nas redes sociais.

"Nós estamos profundamente tristes com a perda de um dos nossos integrantes durante os eventos trágicos em Tumbler Ridge", escreveu a entidade em publicação no Instagram. "Estendemos nossas mais sinceras condolências à família, amigos, colegas de trabalho e a todos aqueles cujas vidas ela tocou."

Emmett Jacobs, de 11 anos, e Jennifer Jacobs, de 39 anos

Jennifer era a mãe da atiradora, e Emmett, o meio-irmão. Os dois foram mortos em casa, antes da responsável pelos disparos seguir para a escola.

O ataque

O ataque ocorreu por volta das 13h30 (no horário local) de terça-feira, 10. Após matar a mãe e o irmão, a autora seguiu para a escola, onde os alunos haviam acabado de retornar para as aulas da tarde.

Inicialmente, as autoridades informaram que havia dez mortos, mas o número foi posteriormente corrigido para nove. Uma das vítimas contabilizadas como fatal estava, na verdade, entre duas estudantes encaminhadas em estado grave a um hospital.

Outros 25 alunos foram levados a um centro médico local para avaliação. Eles não apresentavam ferimentos, mas passaram por triagem devido ao estado em que foram encontrados, segundo a RCMP.

A motivação do crime e a relação entre as vítimas e a autora dos disparos ainda serão investigadas.