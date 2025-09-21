Vídeo: atriz berra em telejornal da TV Globo e apresentadora encerra programa

Durante uma participação ao vivo no "Jornal Maranhão TV, afiliado da Globo no Maranhão, a atriz Gilda Nomacce protagonizou um daqueles momentos que ninguém espera. Convidada para falar sobre o filme "Enterre Seus Mortos", parte da programação do Festival Maranhão na Tela, ela acabou interrompendo a entrevista com gritos repentinos, pegando de surpresa as apresentadoras Tayse Feques e Michele Cerveira.

Tudo corria com normalidade quando uma das âncoras perguntou à atriz o que o público poderia esperar do longa. Gilda respondeu que o filme traria grandes atuações e uma fotografia impressionante, observando que, mesmo com tais qualidades, quem for assistir “vai esperar que a gente esteja lá sangrando!”. Foi nesse momento que ela elevou a voz — gritava — dizendo que “o inesperado vai pegar você”.

As entrevistadoras, surpresas com o comportamento, cortaram a transmissão rapidamente. Tayse Feques encerrou o jornal, visivelmente sem reação no ar, enquanto Gilda sorriu, parecendo achar graça da situação.

Quem é a atriz?

Dona de uma carreira sólida no teatro e no cinema, Gilda Nomacce, de 54 anos, tem no currículo participações em produções como Cidade Invisível (Netflix), Todos Nós (HBO) e Assédio (Globo). Seu estilo costuma envolver intensidades dramáticas e interpretações fortes, mas esse tipo de explosão emocional ao vivo não era algo frequente.

Como era de esperar, o vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais. Internautas reagiram com memes, críticas, surpresas e debates sobre o que levou a atriz a agir assim em um momento tão formal quanto uma entrevista jornalística. Alguns afirmam que pode ter sido uma estratégia de divulgação, outros que foi reflexo do nervosismo ou emoção forte falando sobre o filme.