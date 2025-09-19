Capa Jornal Amazônia
Jovem chinês que vendeu rim para comprar iPhone hoje vive preso a uma cama e depende de hemodiálise

Garoto de 17 anos fez procedimento em uma rede ilegal de tráfico de órgãos

Hannah Franco
fonte

Jovem vende rim por iPhone e acaba preso a uma cama: relembre o caso (Reprodução/Redes Sociais)

A história de Xiao Wang, um jovem chinês que vendeu um rim para comprar um iPhone, voltou a circular nas redes sociais. O caso aconteceu há mais de uma década, mas os impactos ainda são sentidos: hoje, ele vive na cama, depende de hemodiálise e precisa de cuidados médicos 24 horas por dia.

Na época, Xiao Wang tinha apenas 17 anos e desejava muito comprar um aparelho da Apple. Sem dinheiro para adquirir o aparelho, ele buscou alternativas e encontrou uma rede ilegal de tráfico de órgãos, sem o conhecimento da família.

Os intermediários ofereceram cerca de US$ 3 mil pelo rim. Wang foi convencido de que poderia viver normalmente com apenas um órgão e aceitou fazer a cirurgia clandestina.

A operação foi feita em uma clínica clandestina na província de Hunan, no sul da China, sem as mínimas condições sanitárias e de segurança. Logo após o procedimento, Xiao começou a apresentar sinais de infecção e complicações graves.

Poucos meses após a cirurgia, o único rim restante de Xiao Wang começou a falhar. Ele desenvolveu uma condição renal crônica e hoje, aos 25 anos, vive preso a uma cama e conectado a uma máquina de hemodiálise para sobreviver. De acordo com veículos chineses como Sohu e Oriental Daily, o jovem quase não consegue se movimentar sozinho e precisa de apoio contínuo de familiares e profissionais de saúde. 

Os pais de Xiao Wang ficaram desconfiados ao ver os eletrônicos novos — um iPhone e um iPad — e perceberem que o filho apresentava problemas de saúde. Ao investigarem, descobriram a cirurgia ilegal e denunciaram o caso à polícia.

A Justiça chinesa condenou nove pessoas envolvidas no esquema de tráfico de órgãos a penas que variaram de três a cinco anos de prisão. A família também recebeu uma indenização de US$ 200 mil, mas os danos à saúde de Xiao são irreversíveis. Hoje, o iPhone 17 chega ao mercado por preços a partir de R$ 7.999 no Brasil.

