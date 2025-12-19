Trump sinaliza 'grande anúncio' sobre saúde nos próximos dias e comemora redução do déficit

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que tem outro "grande anúncio" para fazer nos próximos dias, em coletiva de imprensa para informar acordo para redução de preços de medicamentos nos EUA nesta sexta-feira. "Mas não posso dizer o que é. Não seria justo com os executivos presentes e ainda temos pontos a serem negociados e finalizados", disse, ao se recusar a responder perguntas sobre qualquer outro tema.

Trump, contudo, sinalizou que o anúncio pode ter relação com a pauta sobre repassar diretamente dinheiro do Affordable Care Act (ACA) para a população. "Ainda estamos conversando com as seguradoras, vamos ter uma reunião e espero ter novidades sobre isso em breve", disse, logo após citar a intenção de fazer um "grande anúncio".

Na ocasião, o republicano também destacou a redução do déficit americano, observando que o governo conseguiu "cortá-lo em mais de 50% em poucos meses".

Mais cedo, Trump já havia comentado como as vendas do Gold Card, novo visto imigratório, estão ajudando a reduzir a dívida dos EUA ao ampliar a receita do Tesouro. "Antes as pessoas transitavam livremente em nossas fronteiras e agora precisam pagar um milhão de dólares", disse.

Presente na coletiva, o secretário do Comércio, Howard Lutnick, estimou que já foram vendidos o equivalente a US$ 1,3 bilhão em Gold Card desde o seu lançamento.