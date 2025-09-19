Golpes digitais crescem com a pré-venda do iPhone 17: empresa de cibersegurança alerta consumidores

Na última semana, a Apple apresentou a linha iPhone 17, despertando grande expectativa entre fãs da marca. Com a pré-venda já disponível a partir de R$ 8.000, o lançamento oficial ocorre nesta sexta-feira (19).

No entanto, junto com a empolgação pelo novo smartphone, surgiu também uma onda de golpes digitais identificados pela Kaspersky, empresa global de cibersegurança.

Principais golpes envolvendo o iPhone 17

Segundo a Kaspersky, os criminosos estão explorando o interesse dos consumidores em torno do novo iPhone com diferentes fraudes, que vão desde sites falsos até supostos sorteios. Entre os esquemas detectados estão:

1. Sites falsos que imitam a loja da Apple

Fraudadores criaram páginas que simulam a loja oficial da Apple, usando mensagens apelativas como “compre antes que esgote” para induzir compras rápidas. O objetivo é roubar dados de pagamento, como informações de cartão de crédito.

VEJA MAIS

2. Sorteios enganosos de iPhone gratuito

Outro golpe bastante comum promete a chance de ganhar um iPhone 17 em sorteios. Para participar, os usuários precisam preencher pesquisas, fornecer e-mails, números de telefone e até pagar taxas de serviço. Essas páginas ainda exibem comentários de supostos ganhadores — na verdade, perfis falsos criados para dar credibilidade à fraude.

3. Recrutamento falso de beta testers

Criminosos também oferecem vagas para “testadores do iPhone 17”. Nesses sites, as vítimas informam dados pessoais e pagam uma taxa de envio, mas nunca recebem o aparelho. Em alguns casos, os golpistas ainda imitam páginas de grandes varejistas, como o Walmart, para enganar consumidores.

O que diz a Kaspersky

De acordo com Fabio Assolini, Diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina, os criminosos se aproveitam do entusiasmo do público para sofisticar os golpes:

“Os cibercriminosos prosperam com a empolgação gerada pelos grandes lançamentos de produtos, transformando o entusiasmo dos consumidores em uma porta de entrada para vazamentos de dados. Vimos como essas táticas evoluíram de tentativas grosseiras de phishing para sites altamente elaborados que podem parecer autênticos. Os usuários devem priorizar a verificação acima do impulso para se manterem seguros e evitar cair nessas ameaças oportunistas.”

Riscos e impactos dos golpes

Essas fraudes digitais podem resultar em:

Roubo de dados pessoais , que depois são vendidos em bancos de dados ilegais.

, que depois são vendidos em bancos de dados ilegais. Perdas financeiras , como cobranças indevidas e uso de cartões clonados.

, como cobranças indevidas e uso de cartões clonados. Exposição a novas campanhas de phishing, já que os criminosos passam a ter informações sensíveis para ataques futuros.

Como se proteger ao comprar o iPhone 17

A Kaspersky recomenda medidas básicas de segurança para evitar cair em golpes online:

Comprar apenas no site oficial da Apple, em revendedores autorizados ou operadoras.

Conferir a URL dos sites antes de inserir informações pessoais ou financeiras.

Desconfiar de sorteios e brindes que exigem pagamento.

Ativar a autenticação de dois fatores na Conta Apple e em serviços financeiros.

Com a pré-venda do iPhone 17 já movimentando o mercado e o lançamento oficial, especialistas reforçam a importância de redobrar a atenção online. O entusiasmo pelo novo smartphone pode ser o cenário perfeito para cibercriminosos aplicarem golpes cada vez mais sofisticados.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)