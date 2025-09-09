Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

Apple lança iPhone 17 e novos acessórios da marca; saiba os preços no Brasil

A pré-venda do modelo iniciará na próxima terça-feira (16) no mercado

Victoria Rodrigues
fonte

Os preços dos modelos do iPhone 17 podem chegar até R$ 18.499. (Foto: Reprodução/ Apple Store)

A empresa multinacional norte-americana Apple lançou nesta terça-feira (9) o iPhone 17, no Steve Jobs Theater, que fica localizado dentro do Apple Park, em Cupertino, na Califórnia. O mais novo lançamento da marca é uma versão ultrafina com apenas 5,6 mm de espessura e foi criado, especificamente, para ser uma versão compacta dos celulares da Apple, igual ao computador MacBook Air.

Quais os modelos do iPhone 17?

No lançamento, foram apresentados quatro modelos do novo iPhone 17, são eles: o iPhone 17, o iPhone 17 Air, o iPhone 17 Pro, o iPhone 17 Pro Max.

  • iPhone 17

O iPhone 17 possui uma câmera traseira principal com 48 megapixels e oferece oito horas a mais de reprodução de vídeos em comparação com o iPhone 16. O novo modelo conta com uma diversidade de cinco cores: lilás, azul, preto, prata e verde.

  • iPhone 17 Air

Segundo a Apple, o aparelho da versão “Air” é considerado o celular mais durável da empresa por conta proteção Ceramic Shield na tela e de seu acabamento em titânio. O iPhone 17 Air será vendido nas cores azul, dourado, branco e preto.

  • iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max

O iPhone 17 Pro e o iPhone 17 Pro Max possuem um visual e especificidades iguais com um conjunto de câmeras traseiras, em que os sensores podem ir de um lado ao outro do aparelho. Eles serão vendidos apenas nas cores prateado, laranja e azul.

Quais os preços do iPhone 17 no Brasil?

No Brasil, o modelo entrará em pré-venda no mercado na próxima terça-feira (16) e será entregue aos compradores no dia 19 de setembro. Confira os preços:

  • iPhone 17: de R$ 7.999 a R$ 9.499;
  • iPhone 17 Air: de R$ 10.499 a R$ 13.499;
  • iPhone 17 Pro: de R$ 11.499 a R$ 14.499;
  • iPhone 17 Pro Max: de R$ 12.499 a R$ 18.499.

Lançamento de Acessórios da Apple

image O Apple Watch Series 11 está no valor de R$ 2.170,56. (Foto: Reprodução/ Apple Store)

Além do novo aparelho, a marca também lançou alguns relógios inteligentes, como o Apple Watch Series 11, que fará alertas para os usuários caso sejam detectados sintomas de pressão alta, mas que dependerá de aprovação em cada país.

image O Air Pods Pro 3 está no valor de R$ 1.354,56. (Foto: Reprodução/ Apple Store)

E os AirPods Pro 3, que apresentam como novidade um cancelamento de ruído quatro vezes mais eficiente que a primeira geração do fone de ouvido. Veja os preços:

  • Apple Watch SE 3: R$ 1.354,56;
  • Apple Watch 11: R$ 2.170,56;
  • Apple Watch Ultra 3: R$ 4.346,56;
  • AirPods Pro 3: R$ 1.354,56.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

