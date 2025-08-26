Quando será lançado o novo iPhone? Apple anuncia data do evento oficial

A Apple anunciou oficialmente seu aguardado evento anual para o dia 9 de setembro, quando deve apresentar ao público a nova geração de iPhones: a linha iPhone 17. A apresentação acontecerá no tradicional Steve Jobs Theater, dentro do Apple Park, em Cupertino, Califórnia, com o lema “De cair o queixo”, segundo anúncio da própria empresa.

Além dos novos smartphones, a Apple deve aproveitar o evento para revelar atualizações do Apple Watch, um iPad Pro com chip M5, uma versão mais rápida do Vision Pro (dispositivo de realidade aumentada), além de novidades como um novo HomePod mini e melhorias na Apple TV. Para os próximos anos, a empresa também planeja lançar novos MacBooks Pro e até o primeiro alto-falante inteligente com tela.

O evento começará às 10h no horário local (14h em Brasília) e promete movimentar o mercado de tecnologia. A seguir, veja os principais detalhes sobre o que esperar do novo iPhone e entenda por que este pode ser o pior momento para comprar um aparelho.

Por que este é o pior momento para comprar iPhone?

Com o lançamento tão próximo, especialistas recomendam que os consumidores aguardem a chegada dos novos modelos antes de adquirir um aparelho novo. A principal razão é que os preços dos iPhones atuais tendem a se manter elevados até a estreia oficial dos novos dispositivos, que prometem melhorias no design, nas câmeras e integração com inteligência artificial.

Além disso, a nova linha funcionará com o sistema operacional iOS 26, trazendo recursos e atualizações que só estarão disponíveis para os modelos recém-lançados. Comprar um iPhone agora pode significar perder essas novidades e acabar pagando mais caro por um aparelho que logo terá substituto no mercado.

O que esperar do iPhone 17?

Segundo rumores e reportagens, a Apple deve lançar quatro modelos: iPhone 17 padrão, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. O destaque fica para o iPhone 17 Air, que deve ser mais fino e leve, com cerca de 2 milímetros a menos de espessura, além de uma nova paleta de cores, incluindo tons de ouro, laranja e cobre.

As câmeras terão melhorias, com sensores traseiros de 48 megapixels e frontais de 24 megapixels, e o design dos modelos Pro deve apresentar um módulo traseiro redesenhado. Os preços estimados variam entre US$ 799 para o modelo básico e até US$ 1.499 para o Pro Max.