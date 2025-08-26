Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

Quando será lançado o novo iPhone? Apple anuncia data do evento oficial

Empresa prepara lançamento do iPhone 17 com mudanças no visual, câmeras aprimoradas e novo sistema operacional

Hannah Franco
fonte

Apple prepara lançamento do iPhone 17 com mudanças no visual. (Reprodução/MacRumors)

A Apple anunciou  oficialmente seu aguardado evento anual para o dia 9 de setembro, quando deve apresentar ao público a nova geração de iPhones: a linha iPhone 17. A apresentação acontecerá no tradicional Steve Jobs Theater, dentro do Apple Park, em Cupertino, Califórnia, com o lema “De cair o queixo”, segundo anúncio da própria empresa.

Além dos novos smartphones, a Apple deve aproveitar o evento para revelar atualizações do Apple Watch, um iPad Pro com chip M5, uma versão mais rápida do Vision Pro (dispositivo de realidade aumentada), além de novidades como um novo HomePod mini e melhorias na Apple TV. Para os próximos anos, a empresa também planeja lançar novos MacBooks Pro e até o primeiro alto-falante inteligente com tela.

VEJA MAIS

image iPhone vai ficar mais caro? Entenda os impactos do tarifaço de Trump no telefone da Apple
Nova tarifa pode encarecer o iPhone 17 nos EUA e acabar com vantagem de comprar fora

image Android sai na frente e lança recurso inédito contra roubo que ainda não existe no iPhone
Nova proteção com IA bloqueia celular automaticamente em casos de furto e será ativada por padrão no Brasil até o fim do ano

O evento começará às 10h no horário local (14h em Brasília) e promete movimentar o mercado de tecnologia. A seguir, veja os principais detalhes sobre o que esperar do novo iPhone e entenda por que este pode ser o pior momento para comprar um aparelho.

Por que este é o pior momento para comprar iPhone?

Com o lançamento tão próximo, especialistas recomendam que os consumidores aguardem a chegada dos novos modelos antes de adquirir um aparelho novo. A principal razão é que os preços dos iPhones atuais tendem a se manter elevados até a estreia oficial dos novos dispositivos, que prometem melhorias no design, nas câmeras e integração com inteligência artificial.

Além disso, a nova linha funcionará com o sistema operacional iOS 26, trazendo recursos e atualizações que só estarão disponíveis para os modelos recém-lançados. Comprar um iPhone agora pode significar perder essas novidades e acabar pagando mais caro por um aparelho que logo terá substituto no mercado.

O que esperar do iPhone 17?

Segundo rumores e reportagens, a Apple deve lançar quatro modelos: iPhone 17 padrão, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. O destaque fica para o iPhone 17 Air, que deve ser mais fino e leve, com cerca de 2 milímetros a menos de espessura, além de uma nova paleta de cores, incluindo tons de ouro, laranja e cobre.

As câmeras terão melhorias, com sensores traseiros de 48 megapixels e frontais de 24 megapixels, e o design dos modelos Pro deve apresentar um módulo traseiro redesenhado. Os preços estimados variam entre US$ 799 para o modelo básico e até US$ 1.499 para o Pro Max.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

iphone

Apple

Tecnologia e Mercado
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda