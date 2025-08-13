Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

iPhone vai ficar mais caro? Entenda os impactos do tarifaço de Trump no telefone da Apple

Nova tarifa pode encarecer o iPhone 17 nos EUA e acabar com vantagem de comprar fora

Hannah Franco
fonte

Suposto design do iPhone 17 Pro, que pode ficar mais caro com as tarifas de Donald Trump. (Reprodução/MacRumors)

Se você está pensando em comprar um iPhone nos Estados Unidos para economizar, é melhor ficar atento. O presidente americano Donald Trump anunciou tarifaço também sobre produtos importados da China, que pode afetar diretamente os preços dos iPhones e outros eletrônicos da Apple.

Com as medidas, o iPhone pode ficar até três vezes mais caro nos EUA — o que tornaria o preço muito próximo ao cobrado no Brasil.

Trump afirmou que, se a Apple não transferir a produção dos iPhones para os EUA, a empresa será penalizada com tarifas de até 54%. Isso inclui uma tarifa de 20% já existente, mais 34% anunciada recentemente.

Além disso, Trump estuda impor uma tarifa de 100% sobre chips e semicondutores importados, afetando ainda mais os custos de produção dos eletrônicos.

iPhone 17 pode subir de preço já no lançamento

O iPhone 17, que será lançado em setembro de 2025, pode chegar ao mercado já com os preços reajustados. Analistas ouvidos por sites como MacRumors e Wall Street Journal indicam que a Apple está preparando um aumento médio de US$ 50 por unidade, podendo chegar a 30% de reajuste em modelos Pro.

O modelo atual mais básico, o iPhone 16, custa US$ 799 nos EUA. Com os novos impostos, o iPhone 17 pode passar de US$ 1.230 (quase R$ 7 mil), o que praticamente elimina a vantagem de comprar fora.

Diferença de preço entre EUA e Brasil

Hoje, a diferença entre o valor cobrado no Brasil e nos EUA é de cerca de 42%. No Brasil, o iPhone 16 custa a partir de R$ 7.799, enquanto nos EUA o mesmo modelo sai por US$ 799.

Se as tarifas forem aplicadas e o aumento repassado ao consumidor, essa diferença pode cair para apenas 11% — algo que, na prática, já pode ser compensado com promoções locais ou planos com operadoras no Brasil.

Mesmo antes do tarifaço começar a valer, a Apple já teve de lidar com custos adicionais. Segundo Tim Cook, CEO da empresa, a Apple gastou US$ 800 milhões em tarifas no segundo trimestre de 2024, e projeta uma despesa de US$ 1,1 bilhão no terceiro trimestre.

Esse valor representa 2,4% da receita obtida com iPhones — o que aumenta a pressão para que a empresa reajuste os preços da nova linha iPhone 17.

O que muda para os brasileiros?

Se o preço do iPhone subir nos EUA, importar pode deixar de ser vantajoso para brasileiros. Hoje, muitos consumidores aproveitam viagens ou sites internacionais para comprar o aparelho por um preço mais baixo, mas essa diferença tende a desaparecer.

Além disso, o Brasil também foi afetado pelas novas tarifas americanas, e negocia condições melhores com os EUA. A guerra comercial pode impactar também o custo de outros eletrônicos, semicondutores e produtos de tecnologia.

O que esperar do iPhone 17?

A nova geração da Apple contará com quatro modelos:

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Air (mais fino)
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max

Entre as novidades esperadas estão:

  • Chips A19 e A19 Pro de 3 nanômetros
  • Tela maior com 120 Hz no modelo base
  • Câmeras triplas de 48 MP nos modelos Pro
  • 12 GB de RAM e sistema de refrigeração por câmara de vapor

A Apple também deve lançar, até 2026, o Apple Watch Series 11 e Ultra 3 com novo design e melhorias na tela, AirPods Pro 3ª geração com cancelamento de ruído mais avançado, iPad Pro com chip M5, Vision Pro 2 atualizado, HomePod Mini 2 e Apple TV 4K (4ª geração).

iphone

tarifaço de trump
Tecnologia e Mercado
