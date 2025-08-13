Governo Lula destina R$ 30 bilhões a exportadores atingidos por sobretaxa dos EUA
Medida provisória prevê crédito, incentivos fiscais e exigência de conteúdo nacional para enfrentar os impactos da tarifa de 50% imposta pelos EUA.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta quarta-feira (13/08) uma medida provisória que institui um plano emergencial para mitigar os efeitos da nova tarifa imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Intitulada "Brasil Soberano", a medida libera R$ 30 bilhões em crédito para exportadores.
Além do crédito, o plano inclui:
- compras governamentais de produtos sujeitos à tarifa de 50%;
- compensações fiscais para estados e municípios;
- incentivo à abertura de novos mercados;
- restituições de 6% para micro e pequenas empresas e de 3% para as demais;
- exigência de conteúdo nacional mínimo nos produtos fabricados no país.
A medida provisória, que tem força de lei, será publicada no Diário Oficial da União e foi desenhada para se adaptar ao perfil de cada empresa, abrangendo desde pequenos produtores até grandes indústrias.
Em casos em que a preservação de empregos não for viável devido aos impactos econômicos, o plano prevê contrapartidas diferenciadas.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou na terça-feira (12/08) que o crédito extraordinário ficará fora do limite de gastos do novo arcabouço fiscal, mas respeitará a meta de resultado primário.
Para 2025, a meta central é de déficit zero, com margem para um saldo negativo de até 0,25% do PIB — cerca de R$ 30,9 bilhões em valores nominais.
