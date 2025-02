Apple apresenta novo Iphone de baixo custo, buscando impulsionar vendas

A Apple anunciou nesta quarta-feira, 19, um novo smartphone de baixo custo, chamado iPhone 16e, na busca de aumentar as vendas de aparelhos da empresa.

A gigante do setor disse que o iPhone 16e reúne tecnologia de ponta em um dispositivo mais econômico. Ele substitui o iPhone SE de terceira geração e apresenta um design renovado e especificações técnicas aprimoradas. O smartphone também é capaz de executar aplicativos de inteligência artificial, com a marca Apple Intelligence.

Analistas de Wall Street dizem que o novo iPhone deve ajudar a Apple a competir melhor em mercados mais sensíveis a preços, como a China. Em seu primeiro trimestre fiscal, encerrado em 28 de dezembro, a receita com o iPhone caiu 0,8% em relação ao ano anterior, para US$ 69,14 bilhões. As vendas foram particularmente fracas no país asiático, mas a empresa observou que as vendas do iPhone cresceram nos mercados em que os recursos do Apple Intelligence estavam disponíveis.

Às 14h28 (de Brasília), as ações da Apple subiam 0,27% em Nova York.