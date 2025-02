Veja a lista de iphones que vão receber atualização em 2025

Dentro da lista de desatualizados, os que ficaram de fora da atualização do IOS 18 no ano passado, tendem a seguir o mesmo movimento, são eles: o iPhone SE (1ª Geração), iPhone X, iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Rumores apontam que o iOS 19 não deve descontinuar nenhum modelo, o que significa que mesmo aparelhos lançados em 2018 receberão a atualização. A expectativa é que o anúncio oficial ocorra durante a Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) 2025, em junho, e o novo sistema seja disponibilizado em setembro, junto com a linha iPhone 17.

O período médio em que um iphone recebe suporte da Apple é de cinco a seis anos e durante esse período recebem melhorias de desempenho, segurança e outros recursos através das atualizações de IOS. Os modelos mais antigos deixam de ser compatíveis com as atualizações mais recentes devido às limitações da estrutura física.

Em teoria, nenhum dos aparelhos que já são compatíveis com o IOS 18, última atualização, ficará de fora do IOS 19. No entanto, caso a Apple decida encerrar o suporte para aparelhos mais antigos, os modelos mais vulneráveis a essa mudança seriam iPhone XR (lançado em 2018); iPhone XS e iPhone XS Max (lançados em 2018); e iPhone SE 2ª geração (lançado em 2020). Confira a lista de aparelhos que devem receber a nova atualização, caso a Apple mantenha todos os que já receberam a atualização mais recente.

Modelos que serão atualizados

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

iPhone XS e iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ª geração ou posterior)