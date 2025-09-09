Apple anuncia AirPods Pro 3 com tradução em tempo real e monitoramento cardíaco

Já pensou conversar com alguém em outro idioma e entender tudo sem falar uma palavra da língua? A Apple apresentou nesta terça-feira (9/9) a nova geração de fones de ouvido sem fio: os AirPods Pro 3. Entre as principais novidades está a função de tradução em tempo real, recurso inédito nos dispositivos da marca, que poderá funcionar como uma espécie de intérprete automático durante conversas em diferentes idiomas.

O recurso, batizado de Live Translation, também será disponibilizado para os AirPods Pro 2 e os AirPods 4 com cancelamento de ruído. No entanto, para que a função funcione, é necessário que os fones estejam conectados a um iPhone 15 Pro ou superior.

Como funciona a tradução em tempo real dos AirPods?

A ideia é simples: ao pressionar as hastes dos fones, os microfones captam a fala do interlocutor e enviam para o iPhone, que traduz o conteúdo em tempo real e o reproduz no idioma do usuário diretamente nos fones. A função também pode exibir a tradução em texto na tela do iPhone, facilitando o entendimento para quem não estiver com os fones.

Inicialmente, a função estará disponível em cinco idiomas: inglês, português, espanhol, francês e alemão. Até o fim do ano, a Apple promete incluir suporte ao italiano, japonês, coreano e chinês simplificado.

Fones também monitoram a frequência cardíaca

Outra novidade dos AirPods Pro 3 é a função de monitoramento cardíaco, que poderá ser usada tanto em treinos quanto no dia a dia. Embora já estivesse presente em modelos da Beats, como o Powerbeats Pro 2, essa é a primeira vez que o sensor aparece em um produto com a marca Apple.

O design dos novos fones também foi redesenhado. Os AirPods Pro 3 estão mais compactos e confortáveis, segundo a Apple. Eles agora contam com proteção IP57, o que garante resistência contra suor, água e poeira — ideal para quem pratica atividades físicas.

Na parte de som, o cancelamento de ruído foi melhorado, com desempenho quatro vezes superior ao do primeiro modelo da linha. Os alto-falantes foram redesenhados para oferecer uma experiência mais imersiva com áudio espacial.

Compatibilidade e requisitos

A função de tradução ao vivo não acontece diretamente nos fones, mas sim através do iPhone. Por isso, é necessário ter:

Um modelo compatível de AirPods (Pro 3, Pro 2 ou AirPods 4 com ANC);

Um iPhone 15 Pro ou superior, com suporte ao sistema Apple Intelligence.

Ou seja, mesmo com os fones novos, o recurso só funciona com um iPhone atualizado.

Preço dos AirPods Pro 3 no Brasil

Os AirPods Pro 3 já aparecem no site oficial da Apple e devem chegar ao Brasil custando R$ 2.699. Nos Estados Unidos, o preço sugerido é de US$ 249, o equivalente a cerca de R$ 1.350, em conversão direta.

Além dos novos fones, a Apple também revelou a linha iPhone 17, incluindo o inédito iPhone Air, que é o modelo mais fino já lançado pela empresa. Também foram anunciadas novas versões dos relógios Apple Watch, com melhorias no desempenho e integração com os novos recursos de inteligência artificial.