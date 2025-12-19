TikTok é vendido e evita banimento nos EUA; entenda o que muda na rede social
Plataforma passa a ter controle majoritariamente americano, com participação da Oracle, e terá dados e algoritmo sob supervisão local
Após meses de negociações, pressões políticas e risco iminente de bloqueio, o TikTok e sua controladora chinesa, a ByteDance, chegaram a um acordo que garante a continuidade do aplicativo nos Estados Unidos. A informação foi revelada pela Reuters nesta quinta-feira (18).
O acerto cria uma nova estrutura de governança para as operações do TikTok em território americano, atendendo às exigências de segurança nacional impostas pelo governo dos EUA, ainda durante a gestão de Donald Trump. A decisão afasta, ao menos por enquanto, a possibilidade de banimento da plataforma.
Nova estrutura de controle do TikTok nos EUA
Com os acordos assinados, o TikTok passa a operar nos Estados Unidos sob uma composição acionária diferente, com maior participação de investidores americanos. A divisão ficou definida da seguinte forma:
- Cerca de 50% da nova operação ficará sob controle de um consórcio liderado pela Oracle, com participação da Silver Lake e da MGX, dos Emirados Árabes Unidos;
- Aproximadamente 30,1% pertencerão a afiliados de investidores já existentes da ByteDance;
- A ByteDance manterá 19,9% de participação na empresa.
Além disso, o TikTok passará a contar com um conselho de sete membros, com maioria americana, reforçando o controle local sobre decisões estratégicas da plataforma.
VEJA MAIS
O que muda para os usuários nos Estados Unidos
Com o acordo, o TikTok seguirá funcionando normalmente no país, mas com mudanças significativas em relação à segurança e privacidade dos dados.
Os dados dos usuários americanos passarão a ser armazenados localmente, sob supervisão direta de parceiros dos EUA, como a Oracle, uma das líderes do consórcio que assume o controle da operação.
Outra alteração importante envolve o algoritmo da plataforma, que será retreinado com base em dados dos próprios usuários americanos, com o objetivo de reduzir qualquer influência externa sobre a recomendação de conteúdo.
Quando o acordo passa a valer oficialmente?
Embora os contratos já tenham sido assinados, o fechamento formal da transação está previsto para 22 de janeiro de 2026. A partir dessa data, a nova estrutura entra em vigor e o TikTok passa a operar oficialmente sob o novo modelo nos Estados Unidos.
Linha do tempo das negociações entre TikTok e EUA
2024
- No fim do ano, o Congresso dos EUA aprova uma lei exigindo que o TikTok seja vendido para uma empresa americana, ou seja banido do país.
Janeiro de 2025
- O aplicativo chega a ficar temporariamente fora do ar após decisões judiciais;
- O governo Donald Trump concede prazos adicionais para negociação, evitando a proibição imediata.
Abril a junho de 2025
- Novas extensões de prazo são concedidas para permitir a continuidade das negociações.
Setembro de 2025
- Trump assina uma ordem executiva apoiando o acordo;
- A Casa Branca anuncia que o algoritmo e os dados dos usuários dos EUA serão protegidos e retreinados dentro do país.
Dezembro de 2025
- TikTok e ByteDance assinam acordos vinculativos com o consórcio de investidores.
Janeiro de 2026 (previsto)
- Conclusão formal da transação e início das operações sob a nova estrutura.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA