Trump admite nova extensão de prazo para venda do TikTok nos EUA caso não haja acordo até junho

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que poderá postergar novamente o prazo para que a empresa chinesa ByteDance venda os ativos do TikTok no país, caso o acordo não seja fechado até 19 de junho. (Com informações do G1)

Em entrevista gravada na sexta-feira (3/05) para o programa "Meet the Press with Kristen Welker", da NBC News — com exibição marcada para este domingo (4/05) — Trump declarou: “Gostaria que isso fosse resolvido”. Ele também comentou ter uma “relação especial” com o TikTok, destacando que o aplicativo foi uma ferramenta importante para se conectar com o eleitorado jovem durante a campanha presidencial de 2024.

No início de abril, o presidente já havia prorrogado o prazo em 75 dias, justificando que a transação precisava de mais tempo para ser concluída.

“Uma transação requer mais trabalho para garantir que todas as aprovações necessárias sejam assinadas, por isso assino uma ordem executiva para manter o TikTok em funcionamento por mais 75 dias”, publicou Trump na rede Truth Social.

O futuro do TikTok nos EUA permanece incerto desde que o Congresso aprovou, em 2024, uma lei exigindo que a ByteDance encontrasse um comprador não chinês para manter o aplicativo operando no país.

O prazo original era 19 de janeiro, véspera da posse de Trump, e chegou a provocar a suspensão temporária do TikTok nos EUA. A plataforma foi reativada após o presidente adiar a aplicação da medida por dois meses e meio.

Segundo informações da Reuters, as negociações conduzidas pela Casa Branca preveem a redução da participação chinesa na empresa para menos de 20%, conforme estabelece a nova legislação.

O principal argumento do governo americano para impor a venda do TikTok é o risco à segurança nacional, alegando que o aplicativo coleta dados sensíveis de seus mais de 170 milhões de usuários nos EUA e que essas informações poderiam ser acessadas pelo governo chinês.

A ByteDance nega as acusações e afirma que nunca compartilhou dados com o governo da China.