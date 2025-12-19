Capa Jornal Amazônia
Homem que desarmou atirador ganha R$ 9 milhões arrecadados em vaquinha, na Austrália

Comerciante Ahmed foi baleado após desarmar terrorista durante celebração judaica. Doações incluem apoio de bilionários e artistas

Jennifer Feitosa
fonte

O cheque milionário foi entregue enquanto Ahmed ainda estava internado (Instagram @mdmotivator)

Após a ação de bravura de um pai de 42 anos, dono de uma loja de frutas, uma vaquinha milionária foi organizada pela internet a fim de agradecer e ajudá-lo na recuperação. O homem, identificado como Ahmed al Ahmed, foi vítima de dois tiros ao desarmar um dos atiradores do atentado ocorrido em meio a uma celebração judaica no último domingo (14), em Sydney, na Austrália. Ahmed, que tem dois filhos, enfrentou o criminoso em uma luta corpo a corpo para proteger as pessoas que estavam no local. Ele recebeu 2,5 milhões de dólares australianos (o equivalente a R$ 9 milhões) nesta sexta-feira (19).

Na arrecadação criada pelo site GoFundMe, um total de 43 mil pessoas doaram dinheiro. A iniciativa contou com a colaboração do bilionário americano Bill Ackman, da comediante Amy Schumer e do rapper australiano Charlton Howard, mais conhecido como Kid Laroi. Ao receber o cheque enquanto segue internado, Ahmed questionou o influenciador Zachery Dereniowski, organizador da campanha: "Eu mereço isso?". "Cada centavo", afirmou Zachery.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o comerciante ressaltou a importância da união e disse ter feito tudo de coração.

"Era um dia lindo, todos estavam se divertindo e comemorando, com seus filhos, mulheres, homens, adolescentes. Todos estavam felizes e mereciam aproveitar", disse Ahmed.

VEJA MAIS

image Cerca de 2 mil banhistas homenageiam vítimas de atentado contra judeus na Austrália
O ataque, classificado pelas autoridades como terrorista, deixou 15 mortos

image Austrália: homem responsável por massacre é indiciado por terrorismo e 15 homicídios
Os dois atiradores mataram 15 pessoas no domingo em um ataque antissemita contra judeus que celebravam o Hanukkah na praia de Bondi

image Homem que desarmou atirador em ataque na Austrália se recupera de cirurgia
Ahmed al Ahmed, de 43 anos, recebeu a visita do governador de Nova Gales do Sul, Chris Minns. O homem, considerado um herói, é sírio e tem cidadania australiana

Ato de coragem e bravura

Nas imagens que repercutiram na internet, é possível ver um dos atiradores atrás de uma palmeira quando é surpreendido por Ahmed. O comerciante iniciou uma luta corpo a corpo e conseguiu desarmar o agressor. Os criminosos se posicionaram em uma ponte de estacionamento da praia e vestiam camisas pretas. Ahmed recebeu a visita do primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, que o chamou de herói. "Você se colocou em risco para salvar outras pessoas. Em nome de todos os australianos, eu digo obrigado", declarou o premiê.

Motivação e desfecho do crime

O primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, Chris Minns, confirmou que a intenção do crime foi atingir a comunidade de judeus de Sydney. As investigações apontam que o ataque foi um ato terrorista inspirado pelo Estado Islâmico (EI). No carro registrado no nome de um dos envolvidos, a polícia encontrou artefatos explosivos improvisados e duas bandeiras da organização.

O ataque resultou em 15 mortos e 40 feridos. Segundo as autoridades locais, pai e filho abriram fogo contra a multidão. O homem de 50 anos morreu em confronto com a polícia e o filho, de 24 anos, foi internado e acusado de homicídio e terrorismo. A vítima mais jovem foi uma menina de 10 anos, filha de imigrantes da Ucrânia que buscavam uma vida melhor na Austrália desde 2010.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

