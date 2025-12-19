Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Cerca de 2 mil banhistas homenageiam vítimas de atentado contra judeus na Austrália

O ataque, classificado pelas autoridades como terrorista, deixou 15 mortos

O Liberal
fonte

A mobilização em Bondi é mais um reflexo da onda de comoção e apoio registrada no país após o atentado (Reprodução/Rede sociais)

Cerca de 2 mil banhistas se reuniram nesta sexta-feira (19) na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, para prestar homenagem às vítimas de um atentado contra judeus ocorrido no último domingo (14) durante as celebrações do Hannukah. Surfistas, nadadores e integrantes da comunidade judaica avançaram cerca de 200 metros mar adentro e formaram um grande círculo no oceano em sinal de respeito e solidariedade.

O ataque, classificado pelas autoridades como terrorista, deixou 15 mortos durante uma festa judaica realizada nas proximidades da praia de Bondi, na cidade de Sydney. Segundo o governo australiano, os dois atiradores responsáveis pelo crime teriam se inspirado em ações do Estado Islâmico.

Durante a homenagem, salva-vidas — que estiveram entre os primeiros a responder ao tiroteio — e um rabino local discursaram para o público reunido na areia. Após as falas, foi realizado um minuto de silêncio em memória das vítimas. Em seguida, os participantes aplaudiram e gritaram em celebração às vidas perdidas no ataque.

A mobilização em Bondi é mais um reflexo da onda de comoção e apoio registrada no país após o atentado. De acordo com a plataforma GoFundMe, mais de US$ 5 milhões foram arrecadados em campanhas de financiamento coletivo, com mais de 70 mil doações feitas por pessoas de mais de 60 países em apoio às vítimas e aos feridos.

Entre as campanhas, está a que arrecadou cerca de US$ 2,5 milhões para Ahmed al-Ahmed, apontado como um dos heróis do ataque. Ele entrou em luta corporal com um dos atiradores para tomar sua arma e foi baleado duas vezes no braço. Segundo informações divulgadas, seu estado de saúde é estável.

A Associação de Polícia de Nova Gales do Sul também lançou campanhas para ajudar dois policiais feridos durante a ação, incluindo um agente que corre risco de perder a visão permanentemente. Juntas, as iniciativas já arrecadaram aproximadamente US$ 750 mil.

Além das doações financeiras, houve uma resposta expressiva aos pedidos por doação de sangue. O Lifeblood, banco nacional de sangue da Austrália, informou que mais de 25 mil doações foram realizadas após o ataque, com cerca de 90 mil agendamentos registrados em todo o país, em um volume considerado recorde pelas autoridades.

