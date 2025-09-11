Influencer viraliza com vídeo de parto normal 'sem dor' que durou 6 horas

A influenciadora Nathalia Valente, de 22 anos, registrou em vídeo o nascimento do filho Thales nesta terça-feira (9). O parto normal durou 6 horas e foi acompanhado pelo companheiro, Yuri Meirelles. O casal se conheceu durante o reality "A Fazenda" e aguardava ansioso pela chegada do bebê.

Nathalia chegou às pressas ao hospital, onde foi recebida pela equipe da maternidade. Profissionais permaneceram ao lado da paciente em todas as etapas. Yuri também acompanhou todo o processo até o nascimento do filho.

Ambiente personalizado para o parto

De acordo com as preferências da influenciadora, o ambiente contou com projeções de paisagens acolhedoras nas paredes e músicas escolhidas por ela. Nathalia relatou não ter sentido dores durante o parto.

O vídeo publicado nas redes sociais recebeu muitos comentários de internautas, que elogiaram a experiência vivida pela influenciadora. “Cesariana ou normal? Nathalia Valente, por favor”, brincou uma seguidora.

Cuidados durante a gravidez

Ao longo da gestação, Nathalia compartilhou em suas redes sociais uma rotina marcada por alimentação equilibrada e exercícios físicos. Segundo seguidores, esses hábitos contribuíram para um trabalho de parto mais tranquilo. “Nunca foi sorte, sempre alimentação e musculação”, destacou uma internauta.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)