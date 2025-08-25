Capa Jornal Amazônia
Cultura

Repórter da 'Record' entra em trabalho de parto ao vivo

Estadão Conteúdo

Maryanne Barros, repórter do programa Bahia no Ar, da afiliada da Record na cidade de Itabuna, na Bahia, entrou em trabalho de parto durante uma entrada ao vivo nesta segunda-feira, 25.

"Deixa eu me despedir um pouquinho do pessoal porque a gente vai se encontrar somente no ano que vem, que neste exato momento eu estou em trabalho de parto ... Vou correndo para o hospital para poder gerar minha pequena que está querendo chegar", anunciou, surpreendendo os espectadores.

Jessica Smetak, que comanda a atração, retomou o programa e parabenizou a repórter.

"Eu estou emocionada. Saúde para você e para sua família. Filho é uma bênção. É o segundo filho de Maryanne, a gente vai sentindo as contrações e chega a hora que tem que correr mesmo."

Maryanne Barros já é mãe de Henry, de dois anos de idade. A sua filha se chamará Karitas.

Para conferir este momento inusitado e emocionante, clique aqui.

