Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quinteto Caxangá leva o chorinho a quatro municípios do Pará

As apresentações vão iniciar neste domingo (21) em Vigia, a partir das 19h

O Liberal
fonte

O Quinteto Caxangá lançou o EP “Transamazônica” em abril deste ano (Divulgação)

O Quinteto Caxangá, de Belém, inicia no próximo domingo (21), um programa de apresentações no interior do Pará, chamado “Circulação Transamazônica”. Será uma entrega de eventos musicais previstos no projeto premiado pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) gerido pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).

VEJA MAIS

image Quinteto Caxangá lança EP 'Transamazônica' unindo sons do Norte e Nordeste; ouça
Novo projeto mostra a mistura de sonoridades diversas, vibrantes e de fortes identidades

image Quinteto Caxangá lança single e clipe 'O Coco Ralado'
O grupo paraense de música instrumental passeia pelas misturas de acordes e de ingredientes culinários.

image Quinteto Caxangá apresenta repertório autoral e de compositores paraenses e nacionais
Grupo faz show no projeto Quartas Musicais do Cineteatro do Sindmepa, nesta quarta-feira (19)

Nas apresentações em quatro municípios, será executado o repertório do EP “Transamazônica”, lançado em abril deste ano. A turnê começa em Vigia, no domingo (21), a partir das 19h, no Museu da cidade. E na segunda-feira (22), acontecerá uma oficina com “roda de choro” aberta para musicistas locais e o público, a partir das 15h.

Depois, o grupo seguirá para Quatipuru, na Região Bragantina; São Sebastião da Boa Vista e Soure, na Ilha do Marajó. “A escolha dessas localidades se deu por conta das conexões do grupo com os agentes culturais e a produção musical que encontramos nesses locais”, diz Camila Alves, integrante do Quinteto Caxangá.

Ela acrescenta que, em Vigia, a conexão é com as bandas da cidade, berço de músicos de sopro. “Temos uma ligação com a cidade em virtude de o clarinetista do grupo, João Marcos Palheta de Souza, ser natural de Vigia, onde iniciou a carreira, na Banda Maestro Vale. João é um representante do legado da música sinfônica de Vigia, onde a comunidade já conta com nove bandas musicais”, acrescenta Camila, musicista que toca violão de sete cordas no Caxangá.

O projeto contempla também oficina, em cada localidade: será “um momento de interação técnica com os músicos e estudantes locais, para troca de saberes e experiências de criação musical”, diz Sara Souza, violinista do grupo. Em Quatipuru, ela terá oportunidade de interagir com músicos rabequeiros, tradicionais integrantes da Marujada.

Em Soure, o foco do Caxangá será o carimbó. “O Marajó é outra região cuja musicalidade é preservada por instrumentistas criativos, que precisam ser incentivados”, acrescenta a violinista.

TRANSAMAZÔNICA

O Quinteto Caxangá lançou o EP “Transamazônica” em abril deste ano. O título do EP nasceu do nome popular da Rodovia Federal BR-230, obra do governo militar cujo projeto era interligar as regiões Nordeste e Norte. A Transamazônica inicia na cidade de Cabedelo (Paraíba) e, tomando o rumo do oeste, entra no Estado do Pará. A obra nunca foi concluída.

As quatro faixas do EP são uma viagem pelos fluxos migratórios históricos de nordestinos para a Amazônia – questão que surge por meio da fusão musical das regiões amazônica e nordestina. “O EP tem uma forte narrativa de muitas faces musicais que convergem entre si, conversam, e se proliferam em sonoridades com fortes identidades, revelando uma relação cultural que permeia tantos problemas sociais que, sem dúvida, agravaram-se com a rodovia”, explica Camila Alves, justificando o título do EP.

O grupo Quinteto Caxangá utiliza elementos da música nordestina que historicamente influenciaram a música nortista, em meio a fluxos migratórios intensos desde o período da colonização, sobretudo nos períodos de exploração da borracha. Foi do Nordeste que veio a mão de obra para a produção do látex; os nordestinos, então chamados “soldados da borracha”, atraídos para a região em busca de melhores condições vida, o que não aconteceu. Com eles vieram elementos culturais fortes, como a música.

O álbum “Transamazônica” é composto de quatro faixas. Com arranjo de João Marcos Palheta, o trabalho contempla uma obra de dois compositores paraenses emblemáticos da música popular: Sebastião Tapajós e Antônio Carlos Maranhão, autores de “Navio Gaiola” – um marabaixo.

O EP tem ainda “Lundu Barroco” – composição de Sara Moraes, e de seu pai, Luiz Pardal; “Baião Gostoso”, de João Marcos Palheta (clarinete) e Camila Alves (violão). E a música de boi “Transamazônica”, obra também de autoria de João Marcos Palheta, Camila Alves e Igor Melo, com participação de Ronaldo Silva (Arraial do Pavulagem).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Quinteto Caxangá

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Comediante Max Petterson compartilha fotos de Belém e declara estar apaixonado pela cidade

Youtuber se diverte em casa de show de estilo “passadão” ao lado da cantora Gaby Amarantos

19.09.25 21h45

CULTURA

Quinteto Caxangá leva o chorinho a quatro municípios do Pará

As apresentações vão iniciar neste domingo (21) em Vigia, a partir das 19h

19.09.25 21h14

QUE TAL?

Ex-BBB Alane Dias exibe próteses dentárias de 'vampiro' e surpreende a web: 'Aprontando'

Recentemente, ex-BBB também descoloriu as sobrancelhas, mas já retornou ao tom castanho natural

19.09.25 21h06

THEATRO DA PAZ

‘Traidor’ marca reencontro de Marco Nanini com público paraense em quatro apresentações

Espetáculo mistura tragédia e humor em narrativa fragmentada que aborda pandemia, tecnologia e política

19.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

VIDA ÍNTIMA

Após dormir com 800 homens, Vovó Fitness diz ter encontrado paz na 'hora H'

Andréa Sunshine compartilha sua visão sobre sexualidade e revela como aprendeu a controlar gemidos durante o sexo

18.09.25 23h11

ARTISTAS

Ney Matogrosso e Lenine fazem shows beneficentes na COP 30 em Belém

Apresentações no Theatro da Paz terão renda revertida para projetos de conservação do Pantanal, reforçando a presença da arte no debate climático internacional

19.09.25 11h22

AMAZÔNIA LIVE

Amazônia Live: saiba como voltar de graça do show da Ivete Sangalo

BRT de Belém será gratuito após o evento; veja como irá funcionar o serviço

19.09.25 13h02

perda

Vencedor do Grammy morre em acidente de avião com namorada e enteada

O Gabinete do Xerife do Condado de Macon informou que o acidente ocorreu próximo à Escola Fundamental Iotla Valley

19.09.25 16h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda