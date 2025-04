Quinteto Caxangá lança EP 'Transamazônica' unindo sons do Norte e Nordeste; ouça

O Quinteto Caxangá, grupo instrumental paraense, acaba de lançar seu mais novo EP, Transamazônica. O projeto propõe uma jornada musical que conecta os ritmos do Norte e do Nordeste do Brasil, celebrando a fusão cultural entre essas duas regiões.

Composto por quatro faixas, o EP inclui obras inéditas e releituras de compositores renomados como Sebastião Tapajós e Antônio Carlos Maranhão. A faixa-título, "Transamazônica", é uma composição autoral do grupo e conta com a participação especial de Ronaldo Silva, do Arraial do Pavulagem.

“É uma narrativa musical de compositores amazônidas sobre essa Amazônia de tantas faces, de tanta musicalidade e diversidade, que historicamente conserva uma íntima relação cultural com o nordeste brasileiro, reunindo sonoridades diversas, vibrantes e de fortes identidades que convergem, conversam e proliferam como se fosse um lenitivo musical para tantos problemas sociais que se agravaram com a rodovia”, explica Camila Alves.

A escolha do nome faz referência à rodovia BR-230, conhecida como Transamazônica, que foi projetada para interligar as regiões Norte e Nordeste do Brasil. Embora a rodovia nunca tenha sido concluída, ela simboliza o desejo de conexão entre essas áreas.

VEJA MAIS

Formado por João Marcos Palheta (clarinete), Sara Moraes (violino), Camila Alves (violão 7 cordas), Igor Sampaio (cavaco) e Tomas Menezes (pandeiro), o Quinteto Caxangá busca criar diálogos entre o choro e a música regional, estabelecendo paralelos entre os diferentes ritmos brasileiros.

No EP, tem a música de boi “Transamazônica”, obra de autoria de João Marcos Palheta, Camila Alves e Igor Melo, com participação de Ronaldo Silva (Arraial do Pavulagem). “Essa faixa, particularmente, sintetiza a expressividade do álbum, que pretende ser um marco importante da música instrumental feita na Amazônia, exatamente no momento em que a Amazônia polariza as atenções do mundo no cenário do aquecimento global do clima”, acrescenta Camila.