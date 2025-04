Manoel de Christo Neto revela sua afinidade com a poesia no livro 'Notí-vago'

No meio dos mil e um afazeres do dia a dia, o psicólogo Manoel de Christo Neto conseguiu driblar a correria e produzir versos que falam da intimidade dele, em ponderações e provocações acerca do justamente do desafio de viver. Esses versos foram escritos em um momento muito especial para o autor: à noite. E essa prática, ou melhor, essa escolha do poeta acabou dando o título de “Notí-vago” ao primeiro livro solo de poemas dele, pela editora Folheando.

“O título ‘Notí-vago’ reflete a minha afinidade com a noite, momento em que a inspiração e a introspecção se intensificam, permitindo a criação poética. Além disso, a noite guarda mistérios e o silêncio permite escutar as vozes internas que reverberam dentro de mim e de cada um de nós que nos permitimos entrar em contato com nós mesmos”, pontua o poeta.

Os poemas, como conta o autor, foram escritos ao longo de 43 anos de exercício poético, capturando diferentes fases e experiências da vida dele e do seu amadurecimento literário e pessoal.

Vida poética

“Notí-vago” divide-se em três partes: Palavras, Reflexões e Encontros. Em Palavras, o poeta explora a beleza e o poder da linguagem e sua conexão com a vida, com as emoções e a existência humana. Já em Reflexões, ele aborda questões existenciais e filosóficas que permitem indagações sobre a vida.

Em Encontros, Christo Neto foca nas interações humanas e nas emoções, especialmente nas relações amorosas. “Um poema pode surgir de várias maneiras: uma imagem que vi, um filme que assisti, uma história que vivi ou presenciei, seja na minha vida pessoal ou profissional como professor de psicologia, psicólogo e psicoterapeuta, ou mesmo fruto da imaginação”, declara o autor.

Sobre o fazer poético, ele diz que o atrai “a possibilidade de sonhar, imaginar, processar situações conflitivas ou agradáveis e prazerosas, utilizar os poemas como instrumento de protesto e conscientização social e como recurso terapêutico no trabalho com clientes”.

Manoel de Chisto Neto escreve desde os 15 anos de idade, mas só recentemente se autorizou a se denominar assim, poeta. “Na adolescência e início da vida adulta, já me considerava poeta, mas sem a convicção e a identidade de escritor que tenho hoje”.

Apesar ser seu primeiro livro solo de poemas, ele tem participação em outros livros, como antologias e coletâneas. “E tenho também um livro com artigos e crônicas que foram inicialmente publicadas em jornais, numa linguagem simples e acessível ao público leigo em psicologia, e que possibilita pensar e questionar sobre situações do dia a dia, daí este livro se chamar ‘Psicologia do Cotidiano’ ", diz Christo Neto, que autor de artigos para O Liberal.

Um dos poemas de “Notí-vago” intitula-se provocativamente de “Você gosta de poesia?”. “Esse poema explora a presença da poesia em todos os aspectos da vida, desde os momentos mais simples até os mais complexos, incentivando a percepção poética no cotidiano. A vida é poética com todos os seus movimentos”, diz o autor.

Sobre o prazer de se ler ou se escrever poemas, ele alerta: “Infelizmente, a vida e as relações adquiriram o que denominei de instagramática, ou seja, uma nova gramática das relações interpessoais, marcada pela influência das redes sociais em que os vínculos, afetos e interações são regidos por uma lógica de imagem, aparência, validação externa, efemeridade e baixa profundidade”.

“Para redescobrir a poesia, é necessário desacelerar, observar atentamente o mundo ao nosso redor e valorizar os pequenos momentos e detalhes que muitas vezes passam despercebidos”, acrescenta.

Manoel de Christo Neto observa que a poesia e a psicologia se entrelaçam na exploração das emoções, pensamentos e experiências humanas. Os poemas podem ser utilizados em trabalhos sobre masculinidades, como um grupo que realizei com homens, funcionários do SICOOB/COIMPPA, a quem agradeço a parceria e a confiança no meu trabalho.