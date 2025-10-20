Grupo Nossa Onda volta ao estúdio e prepara novo lançamento após o sucesso de 'Já Era'

Com duas décadas de trajetória e uma sonoridade que une tradição e modernidade, o Grupo Nossa Onda está de volta ao estúdio para gravar o próximo lançamento. Nas redes sociais, os integrantes compartilharam bastidores das novas sessões, empolgando os fãs que acompanham cada passo dessa nova fase.

Formado por Everton (Tom) no surdo e tantan, Wiliam (Will) no pandeiro e vocal, Marcos Brito (Brito) no violão e composição, Ricardo (Torto) no cavaco e banjo e Marcos Henrique (SB) no repique e vocal, o grupo promete trazer mais uma faixa envolvente, com o balanço e a identidade que se tornaram marca registrada da banda.

“Estamos muito animados com o que vem por aí. Esse novo trabalho tem a nossa essência, fala de sentimento, alegria e da nossa história. O estúdio é o lugar onde tudo começa e cada música é feita com muito carinho pra quem nos acompanha há tantos anos”, conta Tom, um dos fundadores do grupo.

O último single, “Já Era”, reafirmou a força do Nossa Onda no cenário do pagode nacional. A canção conquistou ótima repercussão nas plataformas e se destaca pela batida contagiante e pela letra bem-humorada.

Para Raffa Ferreira, produtor musical e um dos sócios da Legend Music, o momento é de consolidação: “O Nossa Onda é um grupo com muita verdade. Eles têm história, têm identidade e uma entrega que vem do coração. O que estamos preparando agora é uma continuação natural deste processo, uma nova fase que mostra o quanto o grupo ainda tem a dizer no pagode.”, destaca.

Com 24 mil seguidores nas redes sociais e uma base fiel de fãs, o Nossa Onda segue escrevendo mais um capítulo de sua história, sempre com autenticidade, amizade e o compromisso de levar alegria através do samba e do pagode.

