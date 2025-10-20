Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Grupo Nossa Onda volta ao estúdio e prepara novo lançamento após o sucesso de 'Já Era'

Com 24 mil seguidores nas redes sociais, o Nossa Onda compartilah rotina de gravações

O Liberal
fonte

Grupo Nossa Onda está no estúdio produzindo novo trabalho (Divulgação)

Com duas décadas de trajetória e uma sonoridade que une tradição e modernidade, o Grupo Nossa Onda está de volta ao estúdio para gravar o próximo lançamento. Nas redes sociais, os integrantes compartilharam bastidores das novas sessões, empolgando os fãs que acompanham cada passo dessa nova fase.

Formado por Everton (Tom) no surdo e tantan, Wiliam (Will) no pandeiro e vocal, Marcos Brito (Brito) no violão e composição, Ricardo (Torto) no cavaco e banjo e Marcos Henrique (SB) no repique e vocal, o grupo promete trazer mais uma faixa envolvente, com o balanço e a identidade que se tornaram marca registrada da banda.

VEJA MAIS

image Jaffar Bambirra se destaca em série do Globoplay e prepara novo álbum musical
Protagonista de Dias Perfeitos, artista se prepara para lançar nova série Emergência 53 e seu segundo álbum. Em entrevista, ele fala sobre o desafio de viver personagens complexos e a conexão entre atuação e música

image Cantor Oh Polêmico grava primeiro audiovisual da carreira e celebra 11 anos de trajetória
Projeto “V!be de Polly” reúne 14 faixas, participações de seis artistas e exalta o pagodão baiano

image Jennifer Lopez elege o galã que tem o melhor beijo de Hollywood
A diva da música latina surpreendeu o público ao revelar qual de seus colegas de elenco tem o melhor beijo

“Estamos muito animados com o que vem por aí. Esse novo trabalho tem a nossa essência, fala de sentimento, alegria e da nossa história. O estúdio é o lugar onde tudo começa e cada música é feita com muito carinho pra quem nos acompanha há tantos anos”, conta Tom, um dos fundadores do grupo.

O último single, “Já Era”, reafirmou a força do Nossa Onda no cenário do pagode nacional. A canção conquistou ótima repercussão nas plataformas e se destaca pela batida contagiante e pela letra bem-humorada. 

Para Raffa Ferreira, produtor musical e um dos sócios da Legend Music, o momento é de consolidação: “O Nossa Onda é um grupo com muita verdade. Eles têm história, têm identidade e uma entrega que vem do coração. O que estamos preparando agora é uma continuação natural deste processo, uma nova fase que mostra o quanto o grupo ainda tem a dizer no pagode.”, destaca.

Com 24 mil seguidores nas redes sociais e uma base fiel de fãs, o Nossa Onda segue escrevendo mais um capítulo de sua história, sempre com autenticidade, amizade e o compromisso de levar alegria através do samba e do pagode.
 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Música
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

CÍRIO DE NAZARÉ 2025

Padre Cavalcante lança clipe e canção inédita em homenagem a Plácido

A música é uma composição da cantora e compositora Amanda de Paulo, a pedido do padre. O clipe está disponível no canal da Basílica, no Youtube

08.10.25 19h59

mistério

Por que o clipe de Beyoncé e Alicia Kiss gravado no Rio há 15 anos nunca foi lançado?

O clipe foi gravado na Favela Santa Marta, na zona sul da capital fluminense.

08.10.25 12h43

CÍRIO 2025

Bendito Encontro: Show de música católica celebra abertura do Círio 2025

Espetáculo com artistas renomados celebra a Virgem de Nazaré e promove solidariedade na Praça Santuário

07.10.25 21h44

troca

Greyson Nekrutman, do Sepultura, será baterista do Trivium

O jovem baterista de 23 anos é conhecido especialmente por sua passagem pelo Suicidal Tendencies há alguns anos

05.10.25 16h27

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Quem é Isabella Arantes? Conheça a namorada de Gabriel Medina

A modelo, bailarina e influenciadora é ex-companheira de Zé Felipe e está grávida do surfista

20.10.25 10h45

Conteúdo adulto

Musa fitness bomba na web e promete vender conteúdo adulto: veja como ela mudou em apenas 2 anos

Isabella Longuinho já faz sucesso nas plataformas +18, mas promete novos conteúdos

19.10.25 8h30

SENSUALIZOU

Paula Lavigne posta fotos nua e Caetano Veloso comenta

Produtora compartilhou imagem nas redes sociais neste domingo (19) e recebeu comentários positivos de amigos e artistas

20.10.25 11h33

FAMOSOS

Gabriel Medina anuncia gravidez da namorada, Isabella Arantes

Medina e Isabella assumiram o namoro no fim de agosto

20.10.25 7h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda