Jennifer Lopez elege o galã que tem o melhor beijo de Hollywood

A diva da música latina surpreendeu o público ao revelar qual de seus colegas de elenco tem o melhor beijo

Estadão Conteúdo

A atriz e cantora Jennifer Lopez gerou burburinho na quarta-feira, 15, ao participar de uma entrevista com o apresentador Andy Cohen. Conhecida por contracenar com alguns dos maiores astros do cinema, a diva da música latina surpreendeu o público ao revelar qual de seus colegas de elenco tem o melhor beijo.

O apresentador listou um time de galãs com quem Jennifer Lopez já contracenou: George Clooney, Matthew McConaughey, Ralph Fiennes, Richard Gere, Owen Wilson e Josh Lucas.

Sem pensar muito, Jennifer Lopez respondeu: "Vou dizer que acabei de fazer um filme com Brett Goldstein e diria que ele é quem beija melhor".

image Brett Goldstein fez sucesso interpretando 'Roy Kent', na série Ted Lasso, da Apple TV (Divulgação)

Mas o que mais chamou a atenção não foi a escolha de Brett Goldstein, mas a ausência de Ben Affleck, com quem Jennifer Lopez foi casada, que não chegou a ser citado por Andy.

Jennifer e Brett formarão um par romântico na série Office Romance (Romance de Escritório, em tradução livre), que será exibida pela Netflix, ainda sem data prevista de lançamento.

O ator britânico se tornou conhecido por sua atuação como Roy Kent na série Ted Lasso, exibida pela Apple TV.

Palavras-chave

Jennifer Lopez

atores

melhor beijo
Cultura
.
