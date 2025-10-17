Cantor Oh Polêmico grava primeiro audiovisual da carreira e celebra 11 anos de trajetória

Com 14 faixas — sendo 12 inéditas — e participações de seis artistas, o cantor baiano Oh Polêmico gravou seu primeiro audiovisual da carreira para celebrar 11 anos de trajetória. O projeto, intitulado “V!be de Polly”, foi registrado em Salvador, na última quarta-feira (15), com participações de Pocah, J. Eskine, Bruno Magnata, MC GW e Psirico. Entre as músicas, “É Blog”, parceria com J. Eskine, já está disponível nas plataformas digitais e valoriza a essência da música baiana.

Carreira de Oh Polêmico começou no funk das comunidades baianas

Cantor, dançarino e backing vocal desde os 15 anos, Deivison Nascimento Santos, nome de batismo de Oh Polêmico, iniciou sua trajetória cantando funk nas comunidades da Bahia. Depois, mudou-se para Guarajuba, onde formou o grupo Playboy Hits, passando a ser conhecido como MC Playboy.

Em 2025, após dez anos de carreira, o artista consolidou sua identidade musical e reuniu uma base fiel de fãs em todo o país. No YouTube, soma mais de 405 milhões de visualizações, com videoclipes que mesclam pagodão, funk e trap, marcados por letras irreverentes e ritmo contagiante.

“V!be de Polly” foi gravado em Salvador com clima de verão

Gravado no SAL Bar de Praia, em Salvador, o projeto aproveitou o fim de tarde para unir a energia das praias baianas à estética das festas de Ibiza, reforçando o clima de verão. O audiovisual contou com figurinos e performances que destacam a identidade do pagodão e sua influência sobre outros ritmos populares.

“Gravar meu primeiro audiovisual, comemorando 11 anos de carreira, é muita emoção. Cada música desse projeto tem um pedacinho da minha história e da minha Bahia. Espero que todo mundo sinta essa vibe junto comigo”, disse Oh Polêmico.

Sucessos nas redes e hits do Carnaval de Salvador

Com forte presença digital, o artista acumula músicas que viralizaram nas redes sociais. A faixa “Pitbull Enraivado” já aparece em mais de 140 mil vídeos no TikTok. Outro destaque é “Samba de Polly”, que virou jingle de campanha política em 2022 e chegou até a Coreia do Sul após viralizar com um vídeo de um dançarino asiático. Em 2023, a canção foi um dos hits do Carnaval de Salvador e concorreu ao Troféu Bahia Folia.

“O DVD ‘V!be de Polly’ é um agradecimento a todos que me acompanham e acreditam no meu som. São 11 anos de muitos sentimentos que precisam ser comemorados. É um esquenta para o verão, época em que Salvador mostra toda sua força e alegria”, afirmou o cantor.

Oh Polêmico destaca a força dos ritmos baianos

Sobre a faixa de abertura, “É Blog”, gravada com J. Eskine, o artista explica que buscou traduzir a energia dos ritmos da Bahia. “Essa parceria com o Eskine mostra a força do pagodão e do arrocha. A ideia foi produzir algo para os fãs curtirem do começo ao fim, daquele jeito que só a Bahia sabe entregar”, finalizou Oh Polêmico.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)