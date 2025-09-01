Gabriel Silveira lança videoclipe da faixa-título ‘Origem’ e celebra nova fase da carreira

O cantor, compositor e produtor musical paraense Gabriel Silveira lança o videoclipe da faixa-título “Origem” no próximo sábado, 06. O trabalho dá nome ao álbum lançado em julho deste ano e vem consolidando sua trajetória como um dos grandes nomes da nova cena musical paraense. Gravado no espaço cultural Na Figueiredo, o clipe tem direção do artista, em parceria com a Creme Produtora, e assinatura do cineasta Gláucio Lima, reforçando a força audiovisual do projeto.

O disco Origem, contemplado pelo edital Aldir Blanc Ananindeua-PA 2025, é um mergulho nas raízes amazônicas de Gabriel e, ao mesmo tempo, um convite ao diálogo com a música contemporânea brasileira. Misturando referências do rock nacional com a riqueza rítmica e poética da música paraense, o trabalho reúne parcerias de peso, como Nilson Chaves, Zé Maria Siqueira, Dudu Neves, Raidol, Rafael Veredas e André Nascimento. Em menos de um mês de lançamento, o álbum ultrapassou mil reproduções no Spotify, resultado de uma divulgação orgânica e do forte engajamento do público.

Além do clipe, Gabriel prepara uma agenda de shows pelo Pará e pelo Brasil, com o objetivo de levar a experiência de Origem para os palcos. Uma das apresentações já confirmadas acontecerá durante a programação da COP 30, em Belém, reafirmando seu compromisso com a cultura local e o alcance global de sua música.

"Origem é um disco que nasceu da minha vivência, da minha história e do meu desejo de unir o que eu sou com o que eu quero levar para o mundo. O clipe da faixa-título vem para traduzir em imagem toda essa força de pertencimento e celebração da nossa cultura”, afirma Gabriel.

Com Origem, Gabriel Silveira mostra que suas raízes são também um ponto de partida: sua música é, ao mesmo tempo, memória e futuro, tradição e modernidade, Amazônia e mundo.

Com apenas 31 anos, Gabriel já carrega uma trajetória sólida: iniciou a carreira aos 14, lançou três EPs, sete singles, fez turnê pela Europa em 2022, venceu o Festival Dia do Rock Ananindeua em 2023 e também recebeu o Prêmio Master Ananindeua. Em 2024, idealizou o GS Fest, festival voltado para a valorização do rock paraense e de novas bandas da cena local. Sua produção recente inclui o single Preto Sou!!, um manifesto de empoderamento negro que ganhou destaque na imprensa paraense e fortaleceu ainda mais seu papel como voz ativa em pautas sociais.

O lançamento de Preto Sou!! ganhou ainda mais força com a divulgação do videoclipe oficial, gravado durante uma apresentação ao vivo no Teatro Municipal de Ananindeua. O clipe captura a intensidade de sua performance e destaca a conexão profunda que Gabriel estabelece com seu público. O single também foi destaque em uma matéria do jornal O Liberal, que elogiou a relevância da canção e sua mensagem impactante. A matéria foi amplamente divulgada nas redes sociais e nos stories da Bis Entretenimento, reforçando o sucesso e a aceitação de Preto Sou!! entre fãs e críticos.

Com esse lançamento, Gabriel Silveira não apenas fortalece sua presença na música, mas também se posiciona como uma voz ativa nas discussões sobre igualdade racial e justiça social. Preto Sou!! representa o compromisso do artista em usar sua arte como ferramenta de transformação e resistência.