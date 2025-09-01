Capa Jornal Amazônia
Grupo paulista lança audiovisual e se prepara para novo momento na carreira

Nossa Onda comemora mais de 20 anos de estrada musical com novidades

O Liberal
fonte

Nossa Onda (Divulgação)

O quinteto paulista, Nossa Onda, formado por Everton (Tom) no surdo e tantan, Wiliam (Will) no pandeiro e vocal, Marcos Brito (Brito) no violão e composição, Ricardo (Torto) no cavaco e banjo e Marcos Henrique (SB) no repique e vocal, comemora mais de duas décadas de carreira no pagode e acaba de lançar o single “Já Era”, que marca uma nova fase na trajetória.

“Foi uma trajetória de muita luta, disciplina e persistência. Hoje estamos colhendo os frutos desse trabalho árduo e é gratificante ver tudo o que construímos ao longo desses anos”, disse Tom, fundador e integrante do grupo.

Com sucessos como “Pra Gente Ficar Numa Boa” e o álbum “Fé no Meu País”, o grupo segue se reinventando com está nova formação. Agora, o grupo lança um EP com quatro faixas inéditas ainda este mês.

“O maior desafio foi a troca de componentes e conseguir manter a mesma qualidade sonora. Aprendemos que tudo na carreira é válido — até os momentos difíceis trazem sabedoria para seguir em frente e manter o propósito”, explica o músico.

Um dos momentos marcantes da carreira do Nossa Onda foi ver um dos seus sucessos ganhar espaço no projeto Pagode do Pericão, de Péricles. A canção “A Distância”, teve sua primeira gravação feita pelo Nossa Onda em 2009, no álbum Fé no Meu País, e agora ganhou a voz do pagodeiro.

“Para nós é uma honra imensa ver um ícone como o Péricles dar voz a uma canção que faz parte da nossa história. É a prova de que seguimos no caminho certo e de que a nossa música continua tocando corações”, comenta Tom.

Com 24 mil seguidores nas redes sociais e mais de 100 mil visualizações no YouTube, o grupo segue conquistando corações e reforçando seu espaço no cenário do pagode nacional, sempre com o carisma e a essência de quem faz música com verdade.

“Estamos apostando cada vez mais na qualidade das letras, melodias e arranjos. Esse cuidado nos permite crescer ainda mais dentro do mercado e mostrar nossa verdade musical”, pontua.

“Já Era”, lançado há dois meses, marca esse momento do Nossa Onda no mercado musical, com canções e projeto autoral. Ela faz parte da cena do pagode há uns 15 anos, quando foi lançada por outro grupo. Essa nova versão chega nas plataformas de música mais moderna.

“Essa canção foi feita há alguns anos e sempre tivemos vontade de gravá-la. Agora, com o lançamento, ela tem nos dado bastante alegria e simboliza muito esse momento de renovação”, analisa Tom.

A canção ganhou arranjos repaginados, timbres atuais e uma pegada mais ousada, resultando em uma versão que preserva o espírito original, mas conversa diretamente com o público de hoje.

“Agora temos um novo EP vindo aí, com quatro canções feitas com muito carinho. A próxima música já está programada para ser lançada na segunda semana de setembro”, finaliza Tom.

 

Cultura

Nossa Onda

Música
