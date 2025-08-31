Estudante que viralizou performando Ney Matogrosso conhece o artista em Salvador

O estudante baiano Yago Savalla, de 16 anos, que viralizou nas redes sociais ao interpretar a música “Homem com H” caracterizado como Ney Matogrosso, pôde conhecer o ídolo de perto na última sexta-feira (29), em Salvador.

O encontro ocorreu nos bastidores da turnê Bloco na Rua, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), onde Ney realizou duas apresentações com ingressos esgotados na última semana.

“Que honra”, escreveu o jovem em publicação feita no Instagram. Yago compartilhou fotos ao lado do cantor e momentos da passagem de som, segundo o portal Alô, Alô Bahia. A publicação emocionou seguidores que acompanharam a trajetória do estudante desde o vídeo que o tornou viral.

PERFORMANCE - A performance que projetou Yago nas redes foi apresentada em junho, durante um projeto interdisciplinar do Colégio Liceu Salesiano, onde ele cursa o Ensino Médio. A atividade pedia uma abordagem artística sobre personalidades da cultura nacional — e a turma optou por homenagear Ney Matogrosso.

Yago que já interpretou anteriormente Michael Jackson, estudou bastante para interpretar Ney Matogrosso. “Nunca tinha performado Ney. Mas comecei a estudar, ver as apresentações e fiquei admirado. Ele quebrou muitos tabus e calou a boca de muita gente.”

A entrega e originalidade do adolescente chamaram atenção. O próprio Ney Matogrosso comentou a apresentação. “O que eu mais gostei foi que você não me copiou. Inspirado em mim, criou a sua própria performance! Parabéns”, elogiou o artista.