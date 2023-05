Festival Pzero Belém tem João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes e Iguinho e Lulinha, neste sábado, 13

Neste sábado, 13, Belém reencontra os cantores que estão no topo das playlists brasileiras, no Hangar, a partir das 22h. O Festival Pzero Belém chega com João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes e Iguinho e Lulinha.

O piseiro estourou no Brasil durante a pandemia, em 2020. Com as pessoas em casa, as letras marcantes, as danças coreografadas e as músicas aceleradas. Na ocasião, João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes começaram a se destacar pelo Brasil e com isso desembarcaram por diversas vezes no Pará para fazer shows.

E na atualidade, Iguinho e Lulinha se tornaram revelação. A dupla tem ganhado o país com hits. Eles tem realizado turnê pelo Nordeste.

O Pará foi um dos primeiros Estados a receber shows desses artistas, por exemplo, João Gomes fez a sua primeira apresentação por aqui. “É uma alegria enorme voltar sempre. O Pará desde o começo sempre me abraçou e até hoje é um lugar muito especial pra mim. O povo é diferenciado”, disse o cantor.

Tarcísio do Acordeon concorda com o amigo e destaca as suas conquistas, ele já perdeu as contas quantas vezes se apresentou no Estado: “O Pará é diferenciado, o piseiro e o batidão se encontram e se unem para uma alegria gigantesca. Feliz que o piseiro tem ganhado destaque, alcançamos até o outro lado do Atlântico. Está rodando em todo o mundo e isso é muito gratificante pra gente”.

Uma característica muito interessante dos artistas do piseiro são os feats. Em diversas canções, eles se juntam com outros músicos e cantam hits com a certeza do sucesso. Por exemplo, todos os artistas que se apresentam no Festival Pzero Belém tem canções com participações uns dos outros.

“Graças a Deus gravei com muita gente bacana. Um sonho seria gravar com Roberto Carlos. O sucesso quem escolhe é o público. Acho que criar um bom repertório ajuda muito. A galera se identifica nos shows e participa”, analisa Vitor Fernandes.

“Levar a música para os quatro cantos do mundo tem sido muito importante pra gente. Acabamos de voltar da Europa, fizemos grandes shows por lá. É uma emoção muito grande e uma grande gratidão por tudo que estamos vivendo”, acrescenta o artista.

Vitor Fernandes destaca ainda a importância dos meios digitais para que a canção e o artista consiga chegar mais rápido ao público: “A internet possibilita muito isso. Tem o poder em democratizar uma obra e trazer isso. As músicas conversam muito com o que a galera está sentindo ou passando”.

Com sucesso musical, chega também a fama e a exposição. Lidar com notícias sobre a vida pessoa é um desafio para os artistas. João Gomes é um dos cantores com presença constante nas páginas de fofocas. “Quando você tem a vida pública, está sujeito a falarem de você. Muitas vezes falam mentiras, mas não me desmotivam, não. Eu sei quem eu sou de verdade. Quando me chateia, eu vou na minha rede social e desminto”, contou.

O artista viu a sua vida invadida após assumir seu namoro com Ary Mirelle e depois o término ganhou destaque, com exposições de assuntos pessoais e familiares. Eles reataram a relação essa semana.

João Gomes também é um dos artistas que mais fala sobre saúde mental nas suas redes sociais. Com apenas 20 anos, ele já expôs alguns momentos difíceis que passou após a fama. “A gente precisa estar com o coração fincado em nossas raízes e aprender a lidar com as adversidades, independentemente da idade”, disse.

Quem também está cuidando da saúde é Tarcísio do Acordeon. Depois se atentar que precisava mudar a sua rotina, justamente pelas longas viagens pelo Brasil e por passar a maior parte do tempo fora de casa, o cantor decidiu realizar uma cirurgia bariátrica em abril.

Em fase de adaptação, Tarcísio agora segue uma rotina mais saudável, desde a alimentação até aos exercícios físicos que já pode realizar. “Eu precisava desse cuidado com a minha saúde, eu tenho só 28 anos, estava com apneia no grau mais grave e era perigoso morrer dormindo. Além da disposição nos shows, pra segurar o acordeon, e rodar esse Brasil com uma agenda extensa”, contou.

LANÇAMENTOS

João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes e Iguinho e Lulinha estão trabalhando em projetos lançados recentemente.

Cantando sucessos consagrados por de Aviões do forró, Gilliard, Maneva, Vander Lee (1966 – 2016) e Victor & Leo, João Gomes lançou o CD Raiz em março. São 15 músicas, sendo cinco são inéditas. “CD Raiz está rodando bem, a galera está gostando, ouvindo bastante. Eu também estou feliz, já que são músicas que eu amo demais”, contou o cantor.

Já Vitor Fernandes trabalha atualmente o CD Piseiro Apaixonado 2.0, que tem 11 canções. Tarcísio do Acordeon tem trabalhado em dois projetos. “O ano de 2023 tem sido muito bom. Terminamos de lançar o DVD Nossa História gravado em São Paulo, no ano passado e já lançamos um CD ‘Isso é Vaquejada’. Que tem músicas que eu aposto demais e a galera também tem gostado muito”, disse.

Iguinho e Lulinha lançaram esta semana: “Deixa eu te amar”. A canção faz parte do projeto “Eu Falei Forró Vol.3”. Toda semana, uma canção é liberada para os fãs. No dia 18, será a vez de “Só Vai Dar Eu”. Para finalizar esta etapa de lançamentos, será liberada nas plataformas o projeto completo de “Eu Falei Forró Vol.3”, no dia 25, com 20 músicas.

A dupla já lançou: “Origem de Matuto” e “Serenata”, feat com Marcynho Sensação.

Agende-se

Festival Pzero Belém

Atrações: João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes e Iguinho e Lulinha

Data: sábado, 13

Hora: 22h

Local: Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia - Av. Dr. Freitas, s/n - Marco, Belém