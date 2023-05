Criadora de conteúdo de Tucuruí se prepara para o 30º show de João Gomes

Apenas dez dias separam o público do Pizro Belém, o maior festival do ritmo no Brasil. João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes e Iguinho e Lulinha fazem show no Hangar, no próximo dia 13 de maio.

Com apenas 20 anos de idade, João Gomes é sucesso nacional. O jovem, que soma hoje quase 15 milhões de seguidores no Instagram, é fruto das redes sociais. Ele explodiu com “Meu Pedaço de Pecado” no Tik Tok, que ganhou coreografia e vídeo de centenas de famosos.

Foi no Pará que João Gomes começou a fazer seus primeiros shows, em 2021, quando começaram a flexibilizar eventos na pandemia de covid-19. Quem estava lá em todos as apresentações era a criadora de conteúdo de Tucuruí, sudeste paraense, Kihara Gomes, que vive a expectativa de marcar presença no seu 30º show do cantor, que será no Pizro Belém.

“Comecei a gostar dele de forma muito aleatória, justamente quando ‘Meu Pedaço de Pecado’ começou a estourar e virar meme. Estava de férias e uma amiga me chamou pra ir no show dele, que era em Anapu. Esse seria o terceiro show dele da sua carreira, e foram todos no Pará”, relembra.

De desconhecido a ídolo, Kihara já viveu grandes momentos ao lado do cantor, que hoje, já virou até amigo. Em um show em Cametá, nordeste paraense, a influenciadora fez questão de levar um bolo para o aniversário de João Gomes, que era no mesmo dia da apresnetação. “Levei também alguns presentes. Foi muito bacana, porque conversamos bastante e trocamos muita ideia. Logo depois ele ia fazer show em Salinas, e eu não iria. Mas quando estava na balsa de volta para a minha cidade, resolvi partir para mais uma apresentação. Cheguei em Salinas às 2h, ele já estava cantando, mas deu tudo certo”, relembra.

As aventuras de Kihara não ficaram só pelo Pará, ela já foi para apresentações do João Gomes para diversas cidades do Nordeste, incluindo Maranhão, Pernambuco, Natal, entre outros. Em um desses locais, ela e a amiga chegaram de bicicleta no show, tudo porque não conseguiam carro de aplicativo para fazer a locomoção.

“Teve um final de semana que acompanhei o João em seis cidades diferentes, estou falando de sexta, sábado e domingo. Já conhecia as primas dele, pai e a vozinha. Fui até a cidade onde ele nasceu (Serrita, no Pernambuco), conheci muitas coisas e pessoas lá. Hoje já não consigo mais ir em tantos shows, porque as apresentações dele estão mais para o sul e sudeste, e é bem longe, mas eu já fui em 29 shows, em cinco estados diferentes”, destaca.

Agora o próximo encontro de Kihara e João Gomes já tem data marcada. Dias 13 de maio, eles se encontram no Pzero Belém. “Estou muito ansiosa porque já fazem meses que não vou a uma apresentação dele. E esse vai ser o 30° show. A cada dia João vai evoluindo e as apresentações dele ficam cada vez melhor. Sei que esse tempo que vive mais próximo dele não volta, mas estou com muita saudade do clima de show”, disse a criadora de conteúdo.