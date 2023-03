Vitor Fernandes lança 'Perdi Meu Tempo' com Iguinho e Lulinha

Vitor Fernandes e Iguinho e Lulinha se apresentam no PIZRO, em Belém, no próximo 13 de maio, lançam música em parceria. “Perdi Meu Tempo” já está disponível em todas as plataformas de áudio, além de um videoclipe inédito.

Com composição de Felipe Silva, Celson Silva, e Gustavo Brandão (DNA Editora), “Perdi meu tempo” é uma música que aborda amor, desprezo, sofrência e superação. Um misto de sentimentos que faz com que as pessoas se identifiquem.

“Eu queria uma música que meus fãs ouvissem e pensassem ‘faz sentido’, gosto de levar para o público canções com histórias reais. Convidei Iguinho e Lulinha pra esse feat porque tem tudo a ver com o que quero trazer, um Forró de Vaquejada que seja incansável de ouvir!” afirma Vitor Fernandes