Pzero traz grandes nomes da música de volta ao Pará; vendas estão abertas

Belém vai receber mais uma edição do festival ‘Pizro’. Com João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes e Iguinho e Lulinha, o evento será no dia 13 de maio, no Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia.

O festival ocorre nas principais capitais do Brasil, e Belém receberá mais uma vez, o show completo dos artistas.

Pela primeira vez no Pará, Iguinho e Lulinha vão encontrar o público presencial. Os jovens de 21 e 23 anos, respectivamente, incorporam as batidas do pop e do eletrônico a outros estilos, como o forró de vaquejada.

O hit "Coração Acelera", da dupla, é uma versão de "Hear me Now", música de Alok, Bruno Martini e Zeeba.

Para quem ainda não conhece os artistas sergipanos, Iguinho faz questão de se apresentar: “A única dupla de piseiro do país, focados em nosso sonho que é a música. Em levar o melhor do nosso show para todos os públicos e principais cidades do país”.

A dupla é a grande aposta do Pzeiro para este ano. No repertório de Iguinho e Lulinha tem canções originais, mas também hits em inglês com novos versos traduzidos para o português, como: "Vai sentir falta de mim" ("Paradise", do Coldplay), "Boy da Hilux" ("Someone you loved", de Lewis Capaldi), "Vaqueira" ("Thank You", da Dido) e "Te quero mais" ("Sweet child o' mine", do Guns N' Roses).

Lulinha, escolheu o top três de canções que são sucessos por onde a dupla passa: “Te amar, te amar”, “Coração Acelera” e “Ligações Carentes”.

A expectativa da dupla para o festival e para encontrar o púbico paraense, vem cheia de ansiedade. “Que seja a primeira de muitas. O Pzero é um super evento do nosso escritório, que reúne uma galera massa. Ser uma das atrações é super gratificante para nós”, disse Lulinha.

A apresentação vai proporcionar aos jovens, conhecerem um pouco da cultura do Pará, incluindo a gastronomia. “As tradições e a cultura (paraense) nos encanta demais”, revelou Iguinho.

MAIS ATRAÇÕES

João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes são velhos conhecidos dos público no Pará. Viajando por todo o Estado, o trio tem um público cativo e que lota as apresentações dos artistas, por onde eles passam. Juntos eles somam mais de 20 milhões de seguidores no Instagram.

Tarcísio do Acordeon esteve no Carnaval fazendo uma turnê por cidades do interior do Pará. No início do ano ele lançou a 2ª parte de seu DVD gravado em São Paulo, com participações Mari Fernandez (se apresenta em Belém no dia 1º de abril), Wesley Safadão, Nattan e Iguinho e Lulinha.

Foram mais de 100 mil pessoas presentes nesse projeto, chamado “Nossa História”. A gravação foi no Vale do Anhangabaú, e conta com cinco faixas, sendo quatro feats e um Pout Pourri.

Tarcísio do Acordeon soma mais de 5 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify, ele é um dos maiores nomes do estilo piseiro da atualidade.

Voltar para mais uma apresentação em Belém, anima o artista. “Belém já é como a minha segunda casa. Lugar muito acolhedor, público abençoado. Feliz em voltar, ainda mais ao lado de amigos e parceiros de trabalho. Vai ser uma grande festa!”, disse Tarcísio do Acordeon.

INGRESSOS

As vendas as entradas já podem ser efetuadas. Disponível de forma on line no www.brasilticket.com.br e presencial no quiosque do Classificados de O Liberal no Boulevard Shopping (sem taxa) e nas lojas Chillibeans (com taxa), nos shoppings Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão Pará e Parque.

Agende-se

Pizro Belém

Data: 13 de maio

Local: Hangar

Atrações: João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes e Iguinho e Lulinha.