João Gomes faz show em São Paulo de muleta: 'Como dança piseiro com isso?'

O cantor João Gomes dividiu com os fãs, nas redes sociais, o momento em que chegou em um hospital de São Paulo em busca de atendimento. Ele estava de cadeira de rodas, mas não disse o que ocasionou a lesão. O artista é uma das atrações gratuitas da comemoração de 469 anos de São Paulo. O registro foi compartilhado pelo artista nesta quarta-feira (25).

VEJA MAIS

"Como dança piseiro com isso?", brincou ele, tentando dançar. "Doutor me liberou já. Mais tarde, estarei cantando no aniversário de São Paulo, só que é diferente, é com a muleta", disse João Gomes.