Dupla Iguinho e Lulinha, atração do Pizro Belém, falam sobre carreira em entrevista exclusiva

Os irmãos estão em destaque no cenário nacional. A dupla revelação do piseiro e forró, Iguinho e Lulinha vem mostrando todo o seu potencial por onde passa. Nos últimos dias, eles fazem turnê pelo Nordeste e estão conquistando fãs em todas as apresentações, o que pode ser comprovado nos vídeos disponíveis nos perfis das redes sociais deles.

Em Belém, eles se apresentam neste sábado, 13, no Festival Pizro Belém, no Hangar. Além da dupla, o evento recebe shows de João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes.

Nas plataformas de streams, Iguinho e Lulinha já ultrapassam 63 milhões de plays Já no Instagram, são mais de 1,5 milhão de seguidores, que estão sempre atentos às novidades da dupla. A cada semana, eles liberam um lançamento nas plataformas de música.

O projeto “Eu Falei Forró Vol.3”, chegará por etapa ao público, toda semana um lançamento ocorre. Iguinho e Lulinha começaram divulgando “Origem de Matuto” esta semana, foi a vez de “Serenata”, um feat com Marcynho Sensação.

Na quinta-feira, 11, será liberada “Deixa eu te amar”, e no dia 18, será a vez de “Só Vai Dar Eu”. Para finalizar esta primeira etapa de lançamentos, será liberada nas plataformas o projeto completo de “Eu Falei Forró Vol.3”, no dia 25, com 20 músicas.

Iguinho e Lulinha seguem com uma agenda lotada de shows e seus números vem crescendo cada vez mais nas plataformas, os sergipanos continuam provando que o sucesso está constantemente marcando suas carreiras.

Confira a entrevista exclusiva da dupla para o Grupo Liberal:

Iguinho e Lulinha, vocês virão para Belém pela primeira vez, como está a expectativa?

I: A expectativa é grande, estamos muito animados em fazer parte desse projeto e principalmente por estarmos pela primeira vez no Pará e logo em Belém, na capital. Uma responsabilidade grande!

A agenda de shows de vocês está lotadíssima, como tem sido esse encontro com os fãs do Brasil?

L: É muito gratificante saber que o nosso trabalho tem chegado em lugares que não imaginávamos. Receber o carinho dos fãs faz com que a gente perceba que estamos no caminho certo e isso nos dá ainda mais forças pra continuar trabalhando pra levar alegria para todos os fãs.

Vocês gravaram um trabalho recente, como está sendo a aceitação?

L: Nosso último lançamento “Origem de Matuto” tem sido muito bem aceito pelo público, é a nossa mais nova música de trabalho e com pouco tempo de lançado já está na boca da galera, é muito bom chegar no show e ver todo mundo cantando. Também tem a participação na música “Perdi Meu Tempo” com nosso amigo e parceiro Vítor Fernandes, que também estará presente no Pzero em Belém e a música já bate quase 5 milhões views!

Podem falar um pouco dos passos da carreira de vocês para este ano?

I: Este ano tem sido um ano abençoado, já tivemos o lançamento do nosso primeiro DVD gravado em Natal RN, uma agenda lotada de shows graças a Deus, sem falar no São João com mais de 50 shows passando pelos maiores festivais juninos. Além disso, tem muita coisa por vir, CD novo lançado em breve e muitos feats mais ainda em segredo, não podemos divulgar ainda. Tudo isso vocês podem acompanhar através das nossas redes sociais!