Atração do Pizro Belém, Iguinho & Lulinha lançam primeiro single de novo CD

No próximo dia 13 de maio, Iguinho & Lulinha chegam à Belém, no Pizro. Além da dupla, o evento ainda terá João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes.

Iguinho & Lulinha já alcançaram mais de 63 milhões de streams nas plataformas. Agora iniciam uma série de lançamentos para o próximo CD, intitulado de “Eu Falei Forró Vol.3”. As novas tendências do mercado nacional escolheram o single “Origem de Matuto” para dar start a esta etapa. A faixa fica disponível nas plataformas de áudio a partir da 00h desta sexta-feira (28).

Composta por Cabeção do Forró, Neto Barros e Raniere Mazille, a letra expressa os sentimentos dos irmãos por sua vida na roça.

“Além da letra também queríamos resgatar nossas raízes no ritmo. Sabemos que o grupo de metais é um clássico do forró, é tradicional, então não poderia ficar de fora. O resultado ficou exatamente como imaginamos, está incrível. Espero que todos aproveitem muito esse single” compartilha Iguinho.

“É um sentimento de muita saudade porque nascemos e crescemos nessa vida de vaqueiro. Pensamos em todos os detalhes junto com uma equipe maravilhosa pra realmente se encaixar com a mensagem que estamos passando.Tem muita música boa vindo!” , finaliza Lulinha.

Em seguida, as inéditas “Serenata”, uma colaboração com Marcynho Sensação, “Deixa Eu Te Amar” e "Só Vai Dar Eu” serão lançadas semanalmente durante o mês de maio nas plataformas de áudio. Além de estarem no projeto, as faixas prometem esquentar o próximo CD da dupla que já tem sua data de estreia marcada para o dia 25/05 e contará com cerca de 20 músicas.

Com uma agenda lotada de shows e seus números crescendo cada vez mais nas plataformas, os sergipanos continuam provando que o sucesso está constantemente marcando suas carreiras. São mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e 2.7 milhões de ouvintes mensais e inscritos aguardando ansiosamente os passos de uma das maiores apostas da indústria musical brasileira.