Jeff Moraes realiza o primeiro show no palco do Sesc Ver-O-Peso com show “Tambor e Beat”

O show “Tambor e Beat” do cantor Jeff Moraes vai agitar o palco do Sesc Ver-o-Peso, nesta sexta-feira (28), às 19h. Apesar dos dez anos de carreira, essa é a primeira vez que o cantor apresenta o trabalho autoral nesse espaço. Além das músicas autorais Jeff trará releituras de clássicos de músicas de compositores nortistas, como o Joãozinho Gomes, e artistas nacionais como Alcione. Os ingressos são adquiridos na bilheteria do local.

“O interessante de fazer show em um espaço cultural como esse, é porque tu consegues levar o público para a temperatura que tu quiseres. Então, essa vai ser a tentativa desse trabalho, desse show. Fazer o público emergir numa sintonia com a música preta amazônica”, revela Jeff.

O artista completa que o Sesc Ver-O-Peso é um local onde ele sempre quis apresentar o seu trabalho autoral, pois ele diz que se trata de um espaço cultural, democrático, interessante, bonito e existe uma dinâmica. "Além da importância de enegrecer espaços do centro da cidade ocupados, em sua maioria, por pessoas brancas”, finaliza o cantor.

Ao lado de Jeff no palco haverá a presença dos percussionistas Loba Rodrigues e Waldir Almeida, do violonista, Wendel Rayol, e do DJ Proefx.

A apresentação da próxima sexta-feira será composta prioritariamente por músicas do último álbum do cantor, chamado Tambor e Beat. Lançado em 2021 e que já rodou pelo estado, com passagens por Altamira, Salvaterra e Bragança. O show deste trabalho foi gravado no teatro Waldemar Henrique no ano de 2022 e está disponível no canal do Youtube do cantor.

Para o produtor Técnico da Samel Produções, Sandro Santarém, “esse show no Sesc Ver-O-Peso aponta perspectivas de novidade. “Vocês vão descobrir durante a apresentação, que o artista já está produzindo o seu próximo trabalho. Então a gente está nesse finalzinho de encerrar um ciclo com o Tambor e Beat para iniciar um novo processo. Um novo um novo ciclo da carreira do artista”, explica Sandro.

Jeff que se apresentou esse ano, no carnaval de Salvador, ao lado da cantora Iza e do cantor e percussionista Carlinhos Brown. Já está arrumando as malas para o próximo show nacional. Desta vez, o destino será São Paulo em um palco da Virada Cultural, no mês de maio.

O álbum

Em 2021, o artista lançou o álbum Tambor e Beat com oito canções autorais. São mais de 20 composições, inclusive gravadas por outros artistas, como a cantora Juliana Sinimbú. Sua obra está disponível nas plataformas digitais como Spotify e Youtube. O artista é formado pela Escola de Teatro e Dança da UFPA, com habilitação em teatro.

Jeff Moraes é um artista multimídia afroamazônida. Cultura Pop, Afro afeto,Amazônia e Ancestralidade são as palavras chave da produção musical desse cantor e compositor paraense que soma dez anos de carreira.

Em 2022, lançou o DVD do show do álbum Tambor e Beat, gravado no Teatro Waldemar Henrique. A apresentação musical do lançamento desse produto audiovisual aconteceu na Feira do Açaí, espaço público da capital paraense que reúne boêmia e trabalhadores da cidade. O que remonta a trajetória de Jeff Moraes que é um artista oriundo das batucadas das ruas e praças de Belém.