Festival Cultural tem shows de Jeff Moraes e Arraial do Pavulagem

Neste sábado e domingo o complexo Porto Futuro, em Belém, recebe a segunda edição do Festival Cultural de Nazaré. A programação, ainda no clima do Círio 2021, vai das 18h às 22h e será totalmente gratuita para a população, recheada de bandas e grupos locais. O público também poderá assistir a transmissão ao vivo pelo site www.festculturaldenazare.com.br. O evento é patrocinado pelo Ministério do Turismo, do Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A programação também é apoiada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

Hoje à tarde (27) a atração principal será o cantor paraense Jeff Moraes, com seu som muito apreciado pelos paraenses. Também haverá apresentação de grupos de teatro e de dança. Já neste domingo (28) a festa fica por conta do Arraial do Pavulagem, grupo tradicional paraense que promete realizar um show repleto de músicas conhecidas, cores e performance do Boi Pavulagem. Também antes deste show haverá apresentações de grupos de teatro e de dança. Uma grande estrutura de palco será montada, atendendo todos os requisitos de distanciamento social, garante a organização.

Os espetáculos de teatro e dança levarão o público a reviver a história de devoção à virgem de Nazaré. Segundo o produtor cultural Olívio Rafael, um dos organizadores do projeto, o festival surgiu com o objetivo de valorizar a fé, a arte e a cultura paraense. “Vamos mostrar que a cultura e a religiosidade podem e devem andar juntas, principalmente em um Estado tão rico culturalmente como o Pará”, explica. Em cada noite haverá uma praça gastronômica e também exposição de artesanato paraense.

Segundo a produtora cultural Suely Brilhante, este é o segundo ano consecutivo que o evento é realizado. “Ano passado o evento ocorreu de forma drive-in, mas este ano acontecerá na sua forma original, assegurando todas as exigências de segurança feitas pelo Governo do Estado”, explica. Para ter acesso à área dos shows será necessário estar de máscara. Na entrada o público terá suas mãos higienizadas com álcool em gel.

Oficinas em Ananindeua

O público também pode participar até este sábado das oficinas gratuitas de gastronomia, oferecidas de forma presencial e virtual pelo site www.festculturaldenazare.com.br. A oficina gastronômica tem o tema “Comida Saudável e Barata”, e está sendo ministrada pelo chef Kenny Nogueira, ganhador do Égua do Chef e participante do Sabor em Jogo, no GNT, na Faculdade de Gastronomia da Unama BR de 16 a 26/11, no horário de 14h às 17h. Já a oficina de artesanato paraense se encerrou na última sexta-feira e foi ministrada por artesãos que produzem a partir da reciclagem. Todas as programações do projeto contam com intérprete de libras, monitores e narrativa audiovisual para as pessoas com necessidades especiais.

Programação

Sábado:

18h - Grupo de teatro Tem - Espetáculo ‘O Circo Rataplan no Círio’.

19h - Instituto da Amazônia Filhos da Terra - Dança folclórica.

19h45 - Cia de Teatro Sigma - Espetáculo ‘Sagrado’.

20h20 - Grupo de danças folclóricas Trilhas da Amazônia.

21h - Jeff Moraes - Show Tambores & Beats.

Domingo:

18h - Escola de Teatro Tiago de Pinho - Espetáculo ‘Pelas Mãos de Maria’.

19h - Grupo Mistura Regional - Pará Paid’égua.

19h45 - Escola de Teatro Tiago de Pinho - Espetáculo Ópera Profana.

20h20 - Balet Folclórico da Amazônia - Espetáculo Dançares Amazônicos.

21h - Arraial do Pavulagem - Arrastão do Círio.

A programação completa dos shows e dos espetáculos de teatro e dança pode ser acessada no site do evento: www.festculturaldenazare.com.br e no Instagram @festivalculturaldenazare2021.