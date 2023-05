João Gomes e Ary Mirelle voltam a namorar após polêmicas e críticas da mãe do cantor

O cantor João Gomes e a estudante Ary Mirelle reataram o namoro após um mês do término, anunciado em abril. A nova chance ao relacionamento dos dois ocorreu após declarações da mãe de João sobre Ary, em que a jovem foi classificada como “imatura”. O casal confirmou a volta com declarações e manifestações de carinho no Instagram.

“Amo vocês que torceram tanto por isso. Obrigada por todo carinho. Estou sensível”, afirmou Ary enquanto chorava de emoção. João Gomes, por sua vez, contou aos seus seguidores que estava com febre, na noite desta quarta-feira (10), e publicou a foto de Ary. “Quem cuidou de mim”, informou.

Ary fez ainda uma declaração mais longa para João. “É isso...Você é meu amor, e que Deus cuide do nosso relacionamento”, publicou a influenciadora digital. “Eu te amo, meu melhor amigo, meu namorado”, complementou Ary.

Mãe de João Gomes

Kátia Gomes, a mãe do cantor, afirmou em entrevista que Ary era "ciumenta, imatura e preguiçosa" quando estava perto do artista. De acordo com a empresária, no entanto, ela sempre recebeu bem a namorada do filho. "A Ary nunca fez nada lá em casa, não fez nada. Ela sempre foi bem recebida, ela é preguiçosa mesmo. Mas é o jeito dela, né, a forma que ela foi criada. Não tem como você corrigir alguém", afirmou.