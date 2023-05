Reataram? João Gomes e Ary Mirelle são vistos juntos após polêmicas; saiba mais

Para a alegria dos fãs do casal, João Gomes e Ary Mirelle teriam reatado o namoro. O anúncio do término havia sido publicado nas redes sociais do cantor em 13 de abril. Segundo a coluna LeoDias, fontes próximas aos dois confirmaram a informação e revelaram que eles estão juntos em Petrolina, Pernambuco.

Na última segunda-feira (8), Ary esteve em uma gravação do cantor e, através de seu Instagram, mostrou que estava viajando no ônibus de João Gomes. Os rumores sobre a volta do casal ganhou ainda mais força na noite de ontem (9), quando o perfil do "Gossip do Dia" mostrou um flagra dos dois juntinhos em um restaurante.

O término

João Gomes publicou o anúncio em seu Instagram informando que o casal não estava mais junto. Na ocasião, o cantor ainda se declarou à moça. "Bom, turma. Ary foi a primeira pessoa que assumi um sentimento tão sincero a todos vocês desde que toda minha vida mudou. Eu fiquei muito feliz de ter contado do meu coração a vocês. E é com todo respeito a vocês e a todos que torceram por mim e por Ary que venho falar que o nosso namoro acabou", escreveu ele. O motivo do rompimento não havia sido revelado.

Ainda na publicação, João escreveu versos de uma canção para a amada, em tom de despedida. "Queria ver teu sorriso, que realizasse seus sonhos e que alguém te ajudasse, até que nos deixamos no caminho. E que se por acaso se sentir sozinha, se lembre de mim e da amizade que tinha, que torcia por nós e que você conseguisse ser feliz um dia. Com carinho, João."

O anúncio do término não está mais disponível no perfil do cantor. Agora, segundo testemunhas, com a repercussão no fim do namoro, os dois estão mantendo o relacionamento longe dos holofotes.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)