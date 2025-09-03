Capa Jornal Amazônia
Conectado: Mumuzinho apresenta o show de seu novo projeto no Pagode de Mesa do Nosso Tom

Pagode de Mesa comemora quatro anos com uma grande roda de samba

O Liberal
fonte

Mumuzinho (Arthur Rodrigues)

O  Pagode de Mesa do Nosso Tom recebe Mumuzinho com a nova turnê nacional de “Conectado”, que faz parte do seu mais novo projeto audiovisual. Gravado ao vivo em São Paulo, em julho de 2024, o DVD contou com as participações especiais de Péricles, Thiaguinho, Belo, Ferrugem, Turma do Pagode, MC IG, Milthinho, Rodriguinho, Michele Andrade e da dupla Felipe & Rodrigo.

Para seu show no dia 13 de setembro, o pagodeiro levará algumas das músicas do novo projeto, como o hit “Sou Céu ou Chão”, sua parceria com Thiaguinho, que alcançou o Top 1 das rádios do país; “Só Mais Uma Vez” (Prateado/ Humberto Tavares/ Jefferson Jr.), que tem a participação de Belo, “Em Qualquer Cama” (Dan Ferrera/ Elizeu Henrique/ Lary / Lucas Morato/ Mumuzinho), feat. Péricles, e “Desengano” (Aldino/ Paulinho), novamente ao lado de Thiaguinho.

Mumuzinho também garante no set list do show alguns dos grandes sucessos de sua carreira, como “Fulminante” (Allan Lima/ Suel), “Curto Circuito” (Claudemir/ Felipe Silva), “Fala” (Allan Lima/ Suel), “Eu Mereço Ser Feliz” (André Renato/ Marquinho Índio) e “A Três” (Andre Lemmos/ Billy SP /Dan Ferrera /Lary /Leandro Luna), além de uma releitura muito especial de “Descobridor dos Sete Mares” (Michel/ Gilson Mendonça), que fez enorme sucesso na voz do eterno Tim Maia, e “Alucinado” (Tiago Alexandre/ William Mendonça/ Marcio Riso), que Mumuzinho gravou ao lado do grupo Doce Encontro.

Como o título do projeto sugere, o cenário do show, inspirado em grandes produções internacionais, traz alguns marcantes elementos da gravação do DVD, como hologramas hiper-realistas das participações especiais que gravaram o audiovisual e a vibrante performance do artista.

O cantor vem acompanhado no palco pelos experientes músicos Cezar Rocha (violão), José Soares (baixo), Raul Silva (cavaquinho), William Junior (bateria), Kuko, Nego e William Will (percussão), Marcos Moog (teclado) e de Douglas Cruz (backing vocal).

O talento, o carisma e a autenticidade de Mumuzinho conquistaram uma fiel base de fãs, que o acompanha nas redes sociais, nos  shows ao vivo e nas plataformas de streaming, onde o cantor tem hoje mais de 4.6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e uma discografia que acumula mais de 2 bilhões de reproduções. Somente o álbum "Conectado", o maior projeto da carreira de Mumuzinho até o momento, soma hoje mais de 80 milhões de streamings.

Sua capacidade de mesclar samba, pagode e outros gêneros musicais, aliada a performances energéticas, reforça seu status como um dos artistas mais queridos do Brasil.

Agende-se

Data: sábado, 13
Hora: A partir das 21 horas
Local: Assembleia Paraense - Rua Almirante Barroso, nº 4.614 – Souza 

.
