O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cena Bis: Nosso Tom lota avenida de Belém em show comemorativo, gratuito e inclusivo

Apresentação ocorreu em via pública de Belém

O Liberal
fonte

Nosso Tom celebra 25 anos de carreira (Igor Mota)

O grupo Nosso Tom iniciou as comemorações dos seus 25 anos de carreira com um show gratuito neste domingo (24). A avenida Braz de Aguiar, no bairro de Nazaré, em Belém, ficou lotada de pagodeiros que foram curtir a apresentação que contou com as músicas autorais do grupo, mas também com os clássicos do gênero.

O evento contou com intérpretes de línguas de sinais, com uma feira criativa e também entretenimento para as crianças.

Show Nosso Tom em Belém (Fotos: Igor Mota)

Foram mais de três horas de show, com a apresentação iniciada pontualmente às 11h30. Na sequência o palco já foi demontado para liberar a via.

De acordo com a organização do evento, mais de 12 mil pessoas estiveram no show, que posteriormente irá virar um audivisual.

 

 

Palavras-chave

Cultura

Nosso Tom

Cena Bis
Cultura
.
