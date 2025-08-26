Cena Bis: Nosso Tom lota avenida de Belém em show comemorativo, gratuito e inclusivo

O grupo Nosso Tom iniciou as comemorações dos seus 25 anos de carreira com um show gratuito neste domingo (24). A avenida Braz de Aguiar, no bairro de Nazaré, em Belém, ficou lotada de pagodeiros que foram curtir a apresentação que contou com as músicas autorais do grupo, mas também com os clássicos do gênero.

O evento contou com intérpretes de línguas de sinais, com uma feira criativa e também entretenimento para as crianças.

Foram mais de três horas de show, com a apresentação iniciada pontualmente às 11h30. Na sequência o palco já foi demontado para liberar a via.

De acordo com a organização do evento, mais de 12 mil pessoas estiveram no show, que posteriormente irá virar um audivisual.